https://ukraina.ru/20230805/1048486829.html

Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать Россия

Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать Россия - 05.08.2023 Украина.ру

Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать Россия

При всей приверженности России к поддержке госстроя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, получили второй импульс, считает председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.

2023-08-05T08:52

2023-08-05T08:52

2023-08-05T08:52

интервью

африка

россия

саммит "россия-африка"

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь, в Нигере накануне саммита "Россия – Африка" случился военный переворот. Антифранцузские митинги продолжаются в стране до сих пор, более того, теперь там появились флаги Российской Федерации. На Западе и на Украине рассказывают о том, что переворот в Нигере устроила Россия. Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое проявление военной агрессии в Нигере они будут считать объявлением войны в свой адрес. Кто, по вашему мнению, поджигает Африку и для чего это делается?– Я, наверное, не буду оригинальным, если скажу, что Африку не поджигает никто, но она сидит на пороховой бочке своего возмущения, с того времени, когда освободилась от политического колониализма. Но экономический-то остался.И вот, представьте себе – богатейший регион, континент с огромным природным человеческим потенциалом находится на грани нищеты. И когда мы говорим - ну вот смотрите, все основные запасы урана в Иране, золота – там же, тантал, кобальт и все остальное, то, что необходимо современной экономике, экономике XXI века – тоже на африканском континенте, а они живут в условиях голода, продовольственного кризиса, который может взорваться в любое время...И вот, когда события начались одно за другим – сначала в Мали, перед этим в Гвинее, затем в Буркина-Фасо, и теперь в Нигере – это естественный процесс выхода из-под западного влияния, для того, чтобы освободиться от экономического колониализма.Конечно, все хотят изменить структуру экономики, структуру экспорта. Возьмем Нигер. Страна, где 40% урана идет только во Франции. 60% добываемого золота – опять французские компании.А что остается в самой стране? В стране остаются проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, проблемы, связанные с полным отсутствием дорог, электричества, доступа к чистой воде. То есть, вот те программы для населения, которые возбуждают его, при виде того, какие богатства вывозят из страны.– Летом из государственного гимна Нигера исчезла фраза с благодарностью Франции. Буквально через месяц в стране случается переворот. Видите вы взаимосвязь между этими событиями? Как будут разворачиваться события дальше? Есть ли шансы у теперь уже экс-президента, у свергнутого президента, вернуть власть?– Связь между тем, что пропали слова из гимна, в отношении прославления Франции, и событиями трехдневной давности, конечно есть. Прямая связь – народ стал ненавидеть своего колонизатора. Поэтому, выбросив сначала слова, затем - армия перешла к реальным действиям.И результат такой – прозападный президент Бузум был свергнут, он сейчас находится под арестом в своей резиденции. Армия взяла власть в свои руки. И сейчас, я думаю, ее ждет поддержка населения, мы это все видим, поддержка стран, которые проходят через этап освобождения от экономического колониализма, в первую очередь – это Мали и Буркина-Фасо.Я считаю, что в этих условиях, при всей приверженности России к поддержке государственного строя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы - они получили второй импульс. И мы не должны препятствовать волеизъявлению народа, а смотреть на референдум, смотреть на выборные процессы, которые ожидают, в том числе и Нигер.– Большинство стран Африки присутствовали на саммите "Россия – Африка", но несколько стран не приехали, среди них делегация Нигера. Сейчас мы видим российские флаги на улицах этой страны. Как считаете, насколько вероятно, что на следующих, подобного рода мероприятиях, Нигер уже будет присутствовать, а власть там станет более… не то, чтобы пророссийская, но - дружественная к России?– То, что не приехал президент Нигера и национальная делегация, это как раз связано с тем, что прозападное правительство было поставлено Францией, работало в интересах Франции. И то соотношение, как я вам сказал, по урану и золоту – оно не давало практически ничего местному населению, социальным программам экономики Нигера.Возможно, я ошибаюсь, но я не исключаю возможность того, что взрыв недовольства населения произошел еще и из-за того, что они увидели – все поехали в Россию, 49 национальных делегаций из 54-х. Они поехали, а Нигер, который находится на гране выживания, у которого большие проблемы с поставками минеральных удобрений, продовольствия, зерна, и это, естественно, импорт может быть только из России, вдруг не поехал в Санкт-Петербург. Это могло послужить толчком.Возможно, я ошибаюсь, но российские флаги на площади как раз символизирует, что настроение у населения и у государственной элиты – это совершенно противоположное настроение. Поэтому я абсолютно уверен, что, даже не дожидаясь следующего саммита, форума, конечно, они приедут сюда в составе нового правительства. И Российская Федерация должна принять участие в судьбе народа Нигера.– Вы принимали активное участие в саммите "Россия – Африка", общались в кулуарах. Там комментируют выход России из зерновой сделки? Мы помним, как вопила Украина, что теперь голодающая Африка окажется без украинского зерна. Другое дело, что зерно в голодающую Африку не дошло по разным причинам, но, тем не менее, официально именно так же это представлялось. Теперь Россия вышла из зерновой сделки. Это как-то обсуждалось на форуме?– Не особенно так называемая Черноморская инициатива была предметом обсуждения, потому что лучше, чем наш президент не объяснил никто, где оно, то зерно, которое мы в рамках Черноморской инициативы ООН разрешили вывезти из украинских портов. Все он четко сказал – 70% пошло в европейские страны и в США. Пошло и в Китай, ну, Китай просто использует сложившуюся ситуацию в своих интересах.Турция была таким мощнейшим бенефициаром, и сейчас остается им, чтобы получать дешевое украинское зерно. А всего три процента от этого зерна пошло в (беднейшие – Ред.) страны. И президент прямо сказал – удалось 34 тысячи тонн отправить в Кению, и 20 тыс. тонн отправить в Эритрею. Все, остальная Африка осталась просто без российского зерна.А где наши удобрения, которые арестованы и находятся в европейских портах? Они должны были уйти в Африку, при этом Российская Федерация сделала очень серьезный шаг, отдав это в виде гуманитарной акции в пользу африканских государств. Все до сих пор лежит там. Должна была заработать труба из Тольятти, азот - через Одесский порт. То же самое – неонацисты взорвали трубу. И африканские страны остались без азотных удобрений.Я думаю, что президент все это объяснил. Было воспринято это как констатация той правды, которая есть на самом деле. Но Путин четко сказал - мы будем каждый год поставлять в рамках гуманитарных акций, бесплатно, зерно из Российской Федерации.Мы сегодня обладаем новейшими технологиями, и серьезнейшим потенциалом в сельском хозяйстве, и поэтому будем делиться, будем помогать, будем поддерживать африканские страны, и не только зерном, но и технологиями, техникой и всем остальным, тем, чем мы располагаем, и в результате чего Россия уже который год является страной номер один в экспорте зерна.– Мы много говорили о развороте на Восток, а сейчас, насколько я понимаю, наблюдается разворот на Юг.– На глобальный Юг.– Да, на глобальный Юг. Наши отношения со странами Африки переживают перезагрузку. Мы помним, какие были отношения еще в советское время – дружескими и теплыми. Потом ситуация изменилась, а сейчас отношения снова налаживаются. И то, что 49 стран присутствовали на саммите, тому подтверждение. Я видела эти кадры, очень трогательные, как африканцы поют гимн России - никого равнодушным это оставить не может. Что происходит сейчас в отношениях России и Африки? И каков на ваш взгляд главный итог прошедшего саммита?– Вы знаете, когда я в Санкт-Петербурге смотрел на приехавших африканцев, и когда мы встретились уже непосредственно на саммите, то я увидел ту кардинальную разницу: эйфорию, которая всех охватила в Сочи - и ту практическую атмосферу, настроения, которые царили в Санкт-Петербурге… Это как раз и есть движение вперед.Мы в Сочи все считали, что президент принял решение, и вся страна, весь бизнес из регионов пойдет в Африку. Произошел разрыв, и тридцать лет… он выбил, во-первых, информационную составляющую, особенно из молодого поколения, которое не знало, что такое Африка, и которое не участвовало в тех процессах, как наши (поколения – Ред.) в 80-е, в начале 90-х годов.Все, мы ушли, на наше место пришел Китай, пришли другие страны. И сегодня зайти в этот богатый Африканский континент, очень перспективный, с огромным рынком – это непросто. Уже сложилась определенная законодательная база, и ее выстраивали Европейский союз, США. Они создали уже техническое регулирование под себя. То есть, вы не приедете с нашей розеткой, не скажете: "Я хочу продать розетку". Нет, у вас розетка должна быть такая, как у европейцев и у американцев, и т.д.То есть, у нас уже появились первые барьеры законодательного плана. У нас есть таможенные проблемы, административные, и прийти сегодня со своим товаром – это значит начать непростую сертификацию, лицензирование… это многое из того, что характеризует цивилизованный рынок, уже есть. И когда наши предприниматели приезжали в Санкт-Петербург, они везли уже конкретные предложения. Я видел разницу между Сочи и Санкт-Петербургом."Росконгресс" молодцы просто. Они создали не просто отраслевые площадки – они еще дали возможность каждой стране Африки иметь свой подиум, где они могли принять, где они могли поговорить с нашим бизнесом. И эти площадки работали с 9 утра и до 11 вечера, вы представляете! И уже в последний день все закончили, продолжались все переговоры уже в отелях. И это был настоящий диалог между теми, кто ждет прихода российских инвесторов, ждет российские технологии и гуманитарные миссии, и теми, кто готов туда прийти.Я думаю, эта синергия, возникшая в Санкт-Петербурге, она даст свой импульс, и мы увидим уже в этом году, начиная с сентября, мощный поток российских бизнесменов на черный континент.– 18 миллиардов долларов – товарооборот в прошлом году между Россией и странами Африки. Это очень мало, согласитесь.– Не то слово.– Но потенциал есть, и на саммите также об этом говорилось. Почему так получилось – понятно. Но насколько реально изменить нынешнюю ситуацию? И, допустим, по итогам этого года какую цифру вы бы ожидали?– Я сначала хочу объяснить, почему мы на таком низком уровне при огромном потенциале российской экономики и рынка в Африке. Все работали на Африку уже давно. Китай зашел тридцать лет назад, и сегодня его оборот более 280 млрд. долларов. Европейцы – более 300 млрд., они уже там веками. США, Индия, Турция, даже Эмираты нас обогнали.Почему мы не смогли увеличить тот внешнеторговый оборот за эти четыре года, даже немножко сбавили? Потому, что мы готовились к движению вперед.У нас не знали вообще, наши регионы не знают, что такое Африка. Мы делали все возможное, чтобы разъяснить правила игры, то, что ждет всех на новом рынке. Это не азиатский знакомый нам рынок, это не рынок Латинской Америки, где уже компании десятилетиями твердо стоят на ногах. Новый абсолютно!И я уверен, что те, кто приходили со своими проектами, при наличии новых финансовых технологий, технологий, связанных с поддержкой со стороны государства регионального бизнеса… Это увеличение субсидий должно быть и через российский экспортный центр, поддержка через "ЭКСАР", это наше агентство по страхованию экспортных операций. Все должно заработать, и я вижу потенциал огромный. Если мы еще сможем создать, или определить лизинговую компанию, которая будет работать на Африку, если мы определим из целого ряда наших институтов развития, связанных с фондами, (те, что будут работать – Ред.) на Африку.И для этого всего лишь нужно немного – дать возможность менеджменту (владелец – государство) сориентироваться на Африку. Для этого нужно всего лишь одно постановление правительства.Я уверен абсолютно, что наш премьер сделает все возможное, чтобы к концу года мы получили эти новые инструменты. И тогда мы с вами скажем, какой потенциал у нашего государства. То, что определили в тридцать миллиардов – я думаю, гораздо больше будет в ближайшие пять лет.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, африка, россия, саммит "россия-африка", политика, экономика