https://ukraina.ru/20230804/1048473167.html

"Можешь сама исчезнуть". В Сети отреагировали на пожелания смерти русскоязычным от украинского военврача

"Можешь сама исчезнуть". В Сети отреагировали на пожелания смерти русскоязычным от украинского военврача - 04.08.2023 Украина.ру

"Можешь сама исчезнуть". В Сети отреагировали на пожелания смерти русскоязычным от украинского военврача

Украинская военный врач Ирина Цыбух пожелала смерти всем русскоязычным. Военнослужащая публиковала соответствующий пост в Twitter 1 августа

2023-08-04T11:51

2023-08-04T11:51

2023-08-04T11:51

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Украинская военный врач Ирина Цыбух, известная под позывным "Чека", написала в Twitter пост о том, как ей "тошно от русскоговорящих людей".Украинская националистка наблюдает "болезнь языковой чумы" и подчеркнула, что ей абсолютно всё равно, обидела ли она кого-то своим постом. Цыбух ещё раз оскорбила людей, разговаривающих на русском языке, назвав его "языком животных". На пост националистки активно отреагировали пользователи Сети.Другой комментатор поинтересовался, предоставляет ли Цыбух медпомощь русскоговорящим бойцам ВСУ или "просто рыгает рядом".

https://ukraina.ru/20230801/1048390194.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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