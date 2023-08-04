"Можешь сама исчезнуть". В Сети отреагировали на пожелания смерти русскоязычным от украинского военврача
© фото из открытых источников Русский язык
© фото из открытых источников
Украинская военный врач Ирина Цыбух пожелала смерти всем русскоязычным. Военнослужащая публиковала соответствующий пост в Twitter 1 августа
Украинская военный врач Ирина Цыбух, известная под позывным "Чека", написала в Twitter пост о том, как ей "тошно от русскоговорящих людей".
"Я рыгаю от русскоязычных. Вы – слабаки, вы ни на чуток не поняли, что с нами случилось, хочу, чтобы вы исчезли", - написала Цыбух.
Украинская националистка наблюдает "болезнь языковой чумы" и подчеркнула, что ей абсолютно всё равно, обидела ли она кого-то своим постом. Цыбух ещё раз оскорбила людей, разговаривающих на русском языке, назвав его "языком животных". На пост националистки активно отреагировали пользователи Сети.
"Если все русскоязычные украинцы исчезнут, то Путин захватит Украину через неделю", - написал один из пользователей Twitter.
Другой комментатор поинтересовался, предоставляет ли Цыбух медпомощь русскоговорящим бойцам ВСУ или "просто рыгает рядом".
"Можешь сама исчезнуть. Мир от этого ничего не потеряет", - высказался комментатор.
1 августа, 13:54ИсторияУроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскомуЧто бы там ни говорили о вкладе в построение украинской нации австрийского генштаба, режимов Петлюры и Скоропадского, пионерами административной украинизации были всё же большевики. Прошло 100 лет, большевики сурово осуждены декоммунизаторами, но большевистские повадки остались в неприкосновенности