Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов - 04.08.2023 Украина.ру
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Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов
Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов - 04.08.2023 Украина.ру
Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов
Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов
2023-08-04T10:34
2023-08-04T10:34
митрополит павел
новости
церковь
залог
суд
упц
пцу
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"Апелляция по делу владыки Павла состоится уже в понедельник, 7 августа. Сторона обвинения будет просить увеличения суммы залога с 33 до 60 миллионов гривен (более 1,6 миллиона долларов)", - говорится в телеграм-канале союза.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
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митрополит павел, новости, церковь, залог, суд, упц, пцу
Митрополит Павел, Новости, церковь, залог, Суд, УПЦ, ПЦУ

Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов

10:34 04.08.2023
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
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Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов
"Апелляция по делу владыки Павла состоится уже в понедельник, 7 августа. Сторона обвинения будет просить увеличения суммы залога с 33 до 60 миллионов гривен (более 1,6 миллиона долларов)", - говорится в телеграм-канале союза.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).
Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.
Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 14:24
"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к паствеНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
 
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