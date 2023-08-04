https://ukraina.ru/20230804/1048471221.html

Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов

Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов - 04.08.2023 Украина.ру

Непомерный залог для наместника Киево-Печерской лавры могут увеличить — Союз православных журналистов

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов

2023-08-04T10:34

2023-08-04T10:34

2023-08-04T10:34

митрополит павел

новости

церковь

залог

суд

упц

пцу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_79d7ebeb57f66160db95305d0cc83896.png

"Апелляция по делу владыки Павла состоится уже в понедельник, 7 августа. Сторона обвинения будет просить увеличения суммы залога с 33 до 60 миллионов гривен (более 1,6 миллиона долларов)", - говорится в телеграм-канале союза.Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

митрополит павел, новости, церковь, залог, суд, упц, пцу