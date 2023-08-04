https://ukraina.ru/20230804/1048467842.html

ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении

ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении - 04.08.2023 Украина.ру

ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении

Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей

2023-08-04T08:10

2023-08-04T08:10

2023-08-04T08:10

контрнаступление

мины

всу

новости

украина

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"Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации.Украинское контрнаступление началось 4 июня.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ukraina.ru/20230803/1048452377.html

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контрнаступление, мины, всу, новости, украина