ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении
Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей
"Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации.
Украинское контрнаступление началось 4 июня.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Вчера, 13:59"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ