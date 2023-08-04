ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении - 04.08.2023 Украина.ру
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ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении
ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении - 04.08.2023 Украина.ру
ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении
Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей
2023-08-04T08:10
2023-08-04T08:10
контрнаступление
мины
всу
новости
украина
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"Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации.Украинское контрнаступление началось 4 июня.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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контрнаступление, мины, всу, новости, украина
контрнаступление, мины, ВСУ, Новости, Украина

ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении

08:10 04.08.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Украина столкнулась с "неимоверной" плотностью минных полей при попытках контрнаступления. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей
"Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", - говорится в публикации.
Украинское контрнаступление началось 4 июня.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 13:59
"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ
 
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