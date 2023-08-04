"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении - 04.08.2023 Украина.ру
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"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении
"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении - 04.08.2023 Украина.ру
"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении
Подразделения ВС РФ которые сейчас держат оборону на Запорожье, нуждаются в отдыхе, чтобы восстановить боеспособность.
2023-08-04T09:07
2023-08-04T09:34
новости
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Подразделениям, которые держат первую линию обороны на Запорожье, сейчас сильно потрепаны и нуждаются в отдыхе. Например, 247-ой казачий полк, который дрался под Старомайорским, сейчас отправлен в резерв на перегруппировку, сообщил Живов.Блогер рассказал, что недавно ездил в Москву на вручение премии бойцам, которые подбили "Леопарды". В поезде он познакомился с мобилизованными артиллеристами с Дальнего Востока, которые стояли на Запорожском направлении.Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048453443.html
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новости, запорожье, потери, вс рф, россия, сво
Новости, Запорожье, потери, ВС РФ, Россия, СВО

"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении

09:07 04.08.2023 (обновлено: 09:34 04.08.2023)
 
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Подразделения ВС РФ которые сейчас держат оборону на Запорожье, нуждаются в отдыхе, чтобы восстановить боеспособность.
Подразделениям, которые держат первую линию обороны на Запорожье, сейчас сильно потрепаны и нуждаются в отдыхе. Например, 247-ой казачий полк, который дрался под Старомайорским, сейчас отправлен в резерв на перегруппировку, сообщил Живов.
Блогер рассказал, что недавно ездил в Москву на вручение премии бойцам, которые подбили "Леопарды". В поезде он познакомился с мобилизованными артиллеристами с Дальнего Востока, которые стояли на Запорожском направлении.
"Они говорят, что у них 50% потерь. Именно убитыми потерь не так много. Зато много раненых от артиллерийского огня. Поэтому все эти части надо выводить в тыл и восстановить их боеспособность", - рассказал Живов.
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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