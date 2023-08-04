https://ukraina.ru/20230804/1048460847.html

"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении

"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении - 04.08.2023 Украина.ру

"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении

Подразделения ВС РФ которые сейчас держат оборону на Запорожье, нуждаются в отдыхе, чтобы восстановить боеспособность.

2023-08-04T09:07

2023-08-04T09:07

2023-08-04T09:34

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Подразделениям, которые держат первую линию обороны на Запорожье, сейчас сильно потрепаны и нуждаются в отдыхе. Например, 247-ой казачий полк, который дрался под Старомайорским, сейчас отправлен в резерв на перегруппировку, сообщил Живов.Блогер рассказал, что недавно ездил в Москву на вручение премии бойцам, которые подбили "Леопарды". В поезде он познакомился с мобилизованными артиллеристами с Дальнего Востока, которые стояли на Запорожском направлении.Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048453443.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожье, потери, вс рф, россия, сво