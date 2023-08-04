https://ukraina.ru/20230804/1048459932.html

Украина партизанская: сопротивление изнутри

Украина партизанская: сопротивление изнутри - 04.08.2023 Украина.ру

Украина партизанская: сопротивление изнутри

Несмотря на практически тотальный контроль со стороны украинской власти и правоохранителей, в стране остаются люди, не согласные с официальной точкой зрения

2023-08-04T05:25

2023-08-04T05:25

2023-08-04T05:25

эксклюзив

репрессии

партизаны

украина

антимайдан

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В четверг, 3 августа, украинские правоохранительные органы официально сообщили о подозрении Владиславу, жителю Днепродзержинска (Каменское, Днепропетровская область). Экспертиза подтвердила, что молодой человек "оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины".Доказательство вины Владислава – короткое видео, снятое им на телефон – несколько дней гуляет по украинским и областным, днепропетровским телеграм-каналам:"Всем салам-алейкум! Друзья, там я писал заметку: "Русские, надо ***шить (наносить удары – ред.) по зданиям СБУ, Министерства внутренних дел, полиции, и так далее. Почему? Потому, что у нас власть *** (плохая – ред.) Так что, я очень рад читать подобные новости. Кто-то думает, что это не я написал. Так вот: это я. Let`s go!"На видео Владислав одет в футболку с гербом Украины, а сам ролик был записан в те дни, когда по Днепорпетровску (Днепру) был нанесен ракетный удар, поразивший здание областного управления СБУ и многоэтажный дом.Парню грозит до 5-ти лет, и это – в сравнении – довольно мягкий приговор (если он будет вынесен). Украинские спецслужбы, в частности СБУ, так называемых коллаборационистов задерживают ежедневно.Зачастую публикации пресс-службы СБУ выглядят однотипно: в таком-то городе задержан коллаборант, "оправдывавший российскую агрессию". В качестве неопровержимых доказательств прикреплены фотографии хаотично разбросанных по квартире "изменника" георгиевских лент, фотографии президента РФ Владимира Путина, религиозная литература, изданная Российской православной церковью (РПЦ), и что-нибудь еще в этом духе. Например, на трех из двух подобных релизов можно заметить фотографии главы Чечни Рамзана Кадырова в военной форме.Wer sind die Partisanen? Кто такие "коллаборанты", и кто – в подполье?Вопреки тому, что сегодня никто и не вспомнит, что в 2014 году существовал Антимайдан, а сопротивление антиконституционному перевороту в Киеве было не только в Донецкой и Луганской областях, зимой-весной 2013-2014 все было несколько иначе.Протестное движение сторонников федерализации, противников Евромайдана наиболее широко охватило области исторического региона Новороссии – юго-восток Украины, а также Харьковскую, Полтавскую, и другие русскоязычные области. Но несмотря на то, что сохранение русского языка в качестве государственного было одним из основных требований Антимайдана, на Западе Украины – на исконно украиноязычных территориях – сопротивление тоже существовало.Местные жители прекрасно помнят Антимайдан, стоявший на площади Рынок во Львове, сопротивление Луцка и Черновцов, особое отношение к происходящему тогда со стороны закарпатских русинов. Действительно, в тех регионах протесты были подавлены гораздо быстрее, и менее заметно, чем в Харькове или Одессе, но они были. Во Львове, к слову говоря, неоднократно доходило до драк и прямых столкновений. Об этом теперь никто и не вспомнит, но мало кто вспоминает и о двоих погибших демонстрантах в Харькове.В конце февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала российской спецоперации, сотрудники СБУ "навестили" многих участников тех событий. Источник Украина.ру сообщает об арестах большинства оставшихся в городе антимайдановцев Днепропетровска, но коснулось это и других городов. Как действовали бы эти люди, находясь теперь на свободе? Помогали бы российским военным? Неизвестно. Но уже год в западной прессе публикуются материалы о разных "партизанах" на территории Украины. Особенно колоритно это звучит по-немецки:"Wer sind die Partisanen?""Партизанами" западные издания называют жителей новых российских регионов, которые сотрудничают с ВСУ. Но встречается и другая информация:"Несмотря на то, что правительство Зеленского пользуется широкой поддержкой даже среди многих русскоязычных, не все украинцы выступают против вторжения. Поддержка Москвы более распространена среди некоторых русскоязычных жителей Донбасса, промышленного региона на востоке. В ходе восьмилетнего конфликта между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и украинскими правительственными силами еще до вторжения в этом году погибло более 14 000 человек.Среди тех, кто перешел на российскую сторону, есть бизнесмены, гражданские и государственные деятели и военные, а Государственное бюро расследований Украины сообщило, что возбуждено более 200 уголовных дел о коллаборационизме.Зеленский даже лишил званий двух генералов СБУ, обвинив их в государственной измене. Власти говорят, что пророссийские активисты на юго-востоке Украины, где идут боевые действия, действуют как корректировщики обстрелов", – написало в апреле этого года американское издание PBS.Другое американское агентство – Associated Press обратилось за комментарием к главе Харьковского отделения СБУ Роману Дудину:"Одна из наших ключевых задач — чтобы никто не ударил в спину нашим вооруженным силам", – ответил он, также рассказав о корректировке огня.Годом ранее, тоже в апреле, в Associated Press было опубликовано интервью с Виктором – жителем Харьковской области, которого перед этим допрашивали сотрудники СБУ:"Виктор нервничал, когда в его квартиру в Харькове ворвались украинские силовики в масках, камуфляже и с оружием. Его руки дрожали, он попытался закрыть лицо.Мужчина привлек внимание Службы безопасности Украины после того, как власти заявили, что его посты в социальных сетях восхваляют президента России Владимира Путина за "борьбу с нацистами", призывают регионы к отделению и маркируют национальный флаг" – символ смерти"."Да, я очень поддерживал (российское вторжение в Украину). Мне жаль. Я уже передумал", — сказал Виктор дрожащим голосом с явными признаками принуждения в присутствии украинских силовиков."Многие другие международные агентства были более осторожны и политкорректны в своих публикациях. Однако вскользь, как, например, британский канал Al Jazeera, или американский журнал Time, упоминали: "Беспрецедентная поддержка, о которой говорил Путин, оказалась неправдой, но внутри Украины есть люди, которые встают на сторону РФ".Паранойя СБУ или подпольеВ сети неоднократно появлялись видео людей с закрытыми балаклавами лицами, утверждавших, что они – подполье Одессы, Николаева и других украинских городов. Эти люди заверяли российскую власть и армию в поддержке, а украинскую называли оккупационной. Об их деятельности ничего доподлинно неизвестно – это, очевидно, сфера интересов спецслужб, а не СМИ.Тем не менее репрессии против потенциальных "партизан" на Украине усиливаются с каждым днем: жителей не только Востока, но и Запада страны задерживают за неосторожные слова, российские номера в телефонной книжке или за возмущение действиями отдельных бойцов ВСУ.Количество языковых и прочих социальных скандалов также возрастает: ежедневно СБУ и Нацполиция публикует видео с жестокими задержаниями "фаната русской музыки" или "русскоязычной продавщицы".Репрессии в своем докладе констатировала официальная Комиссия ООН:"С 24 февраля 2022 года украинские власти начали тысячи расследований по заявлениям о коллаборационизме и государственной измене в контексте вооруженного конфликта.48 Комиссия собрала десятки заявлений от адвокатов, бывших задержанных и родственников задержанных, связанных с задержаниями по обвинению в государственной измене, коллаборационистской деятельности и поддержке государства-агрессора.Имеются утверждения о том, что во время содержания под стражей украинские власти применяли пытки, жестокое обращение, нарушали процессуальные права и содержали лиц в нечеловеческих условиях.Свидетели сообщили об избиениях, имитациях казней и угрозах причинить вред задержанному или его семье. В некоторых случаях, по сообщениям, ордеров на арест не было, а некоторые задержанные содержались под стражей без связи с внешним миром в течение нескольких дней. Они сообщили о случаях лишения сна и пищи.Комиссия обеспокоена этими утверждениями. Однако, на момент подготовки настоящего доклада, Комиссия не смогла подтвердить эти утверждения и рекомендует провести дальнейшее расследование."Реальное число тех, кто не поддерживает действия украинской власти, назвать невозможно. Однако сотни и тысячи людей находятся под сильным давлением, и попросту не имеют возможности выразить свою точку зрению. Являются ли они "партизанами"? На этот вопрос ответить трудно. Но могут ли они стать ими, если давление станет невыносимым?

https://ukraina.ru/20230719/1048101423.html

https://ukraina.ru/20230802/1048410400.html

https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html

https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, репрессии, партизаны, украина, антимайдан