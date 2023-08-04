Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины - 04.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины
Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины - 04.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины
России не нужно повторять ошибки начала СВО, действуя на фронте "широкими мазками". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-04T09:35
2023-08-04T09:35
новости
токмак
запорожье
наступление
сво
всу
ошибки
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Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", рассказал Живов.В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские ВС позволяли себе проходить по несколько областей в день. Оказалось, что это было не совсем верно, добавил блогер.ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх российских войск. Но они жестоко ошиблись, Украина даже не смогла взять в окружение Токмак. За два месяца ВСУ не смогли добиться ни одного тактического успеха, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048455422.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, токмак, запорожье, наступление, сво, всу, ошибки
Новости, Токмак, Запорожье, наступление, СВО, ВСУ, ошибки

Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины

09:35 04.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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России не нужно повторять ошибки начала СВО, действуя на фронте "широкими мазками". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", рассказал Живов.
В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские ВС позволяли себе проходить по несколько областей в день. Оказалось, что это было не совсем верно, добавил блогер.

"Нам надо было занимать те же Сумы и Чернигов. Они по сути были без гарнизона. Мы могли бы удерживать их по сей день. Но мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность", - отметил эксперт.

ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх российских войск. Но они жестоко ошиблись, Украина даже не смогла взять в окружение Токмак. За два месяца ВСУ не смогли добиться ни одного тактического успеха, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 16:04
Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моряПока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, считает политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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