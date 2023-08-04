Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
России не нужно повторять ошибки начала СВО, действуя на фронте "широкими мазками". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И российскому командованию надо быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя "широкими мазками", рассказал Живов.
В начале СВО за счет глубоких танковых прорывов российские ВС позволяли себе проходить по несколько областей в день. Оказалось, что это было не совсем верно, добавил блогер.
"Нам надо было занимать те же Сумы и Чернигов. Они по сути были без гарнизона. Мы могли бы удерживать их по сей день. Но мы рассчитывали большими котлами окружать украинские войска, рассчитывая на их бегство и небоеспособность", - отметил эксперт.
ВСУ так же спланировали "контрнаступ" через год, рассчитывая на страх российских войск. Но они жестоко ошиблись, Украина даже не смогла взять в окружение Токмак. За два месяца ВСУ не смогли добиться ни одного тактического успеха, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 16:04Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моряПока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, считает политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков