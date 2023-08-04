Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины

Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря

Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, считает политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков