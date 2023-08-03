https://ukraina.ru/20230803/1048454407.html

Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж

Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж - 03.08.2023 Украина.ру

Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж

Чиновник Киевской городской военной администрации задержан по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для выезда за рубеж. Об этом сообщили 3 августа на сайте Госбюро расследований Украины

2023-08-03T15:01

2023-08-03T15:01

2023-08-03T15:01

киев

мужчины

украина

мобилизация

доллары

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"Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины", - говорится в материале.Стоило это около 10 тысяч долларов для человека. В услугу входило оформление фиктивных документов о негодности к военной службе. Чиновник, имя которого не называется, был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда с Украины трем людям. За это он должен был получить 30 тысяч долларов.Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230801/1048394206.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, мужчины, украина, мобилизация, доллары