Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048452799.html
Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ
Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ
Содержание Вооруженных сил Украины обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год. Об этом сообщил 3 августа на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2023-08-03T14:21
2023-08-03T14:21
бюджет
траты
всу
украина
денис шмыгаль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg
По его словам, эта сумма больше, чем доходная часть бюджета Украины в мирное время. Она, как указал Шмыгаль составляла 1,3 трлн гривен (35,5 млрд долларов).Он добавил, что сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.В июле министр финансов Украины Сергей Марченко предполагал, что дефицит бюджета страны в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся. По его мнению, дефицит бюджета будет "огромным" ("рекордным, даже если контрнаступление ВСУ окажется успешным") и Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы справиться с этим.
https://ukraina.ru/20230730/1048357054.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_bb21db3a90aff7b64b008b31fe983cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бюджет, траты, всу, украина, денис шмыгаль, новости
бюджет, траты, ВСУ, Украина, Денис Шмыгаль, Новости

Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ

14:21 03.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Содержание Вооруженных сил Украины обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год. Об этом сообщил 3 августа на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, эта сумма больше, чем доходная часть бюджета Украины в мирное время. Она, как указал Шмыгаль составляла 1,3 трлн гривен (35,5 млрд долларов).
Он добавил, что сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.
В июле министр финансов Украины Сергей Марченко предполагал, что дефицит бюджета страны в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся. По его мнению, дефицит бюджета будет "огромным" ("рекордным, даже если контрнаступление ВСУ окажется успешным") и Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы справиться с этим.
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
30 июля, 15:36
В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале
 
бюджеттратыВСУУкраинаДенис ШмыгальНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
18:10Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине
18:04Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
18:00"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
18:00Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
17:57Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
17:43Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
17:34ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:20AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
17:18Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
16:49В Подмосковье случился крупный пожар
16:38Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
16:19Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52
16:04Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря
16:02На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
15:59Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог
15:54"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
15:35ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем
15:02Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе
15:01Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж
Лента новостейМолния