https://ukraina.ru/20230803/1048452799.html

Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ

Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ

Содержание Вооруженных сил Украины обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год. Об этом сообщил 3 августа на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2023-08-03T14:21

2023-08-03T14:21

2023-08-03T14:21

бюджет

траты

всу

украина

денис шмыгаль

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg

По его словам, эта сумма больше, чем доходная часть бюджета Украины в мирное время. Она, как указал Шмыгаль составляла 1,3 трлн гривен (35,5 млрд долларов).Он добавил, что сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.В июле министр финансов Украины Сергей Марченко предполагал, что дефицит бюджета страны в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся. По его мнению, дефицит бюджета будет "огромным" ("рекордным, даже если контрнаступление ВСУ окажется успешным") и Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы справиться с этим.

https://ukraina.ru/20230730/1048357054.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бюджет, траты, всу, украина, денис шмыгаль, новости