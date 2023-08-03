Премьер Украины рассказал, сколько тратят на содержание ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Содержание Вооруженных сил Украины обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год. Об этом сообщил 3 августа на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, эта сумма больше, чем доходная часть бюджета Украины в мирное время. Она, как указал Шмыгаль составляла 1,3 трлн гривен (35,5 млрд долларов).
Он добавил, что сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки западных партнеров, грантов и кредитов.
В июле министр финансов Украины Сергей Марченко предполагал, что дефицит бюджета страны в 2024 году не уменьшится по сравнению с показателем 2023 года, так как расходы на военные цели и безопасность не снизятся. По его мнению, дефицит бюджета будет "огромным" ("рекордным, даже если контрнаступление ВСУ окажется успешным") и Киеву нужна будет помощь партнеров, в том числе США, чтобы справиться с этим.
30 июля, 15:36В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале