Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что иностранная помощь уменьшится после окончания конфликта, сообщает "Интерфакс-Украина"
"Партнеры сейчас поддерживают нас во время этой войны. Война закончится - поддержка уменьшится, и мы останемся фактически один на один с нашими проблемами", - сказал Шмыгаль.
По мнению украинского премьера, "возвращение людей, украинцев, рабочей силы" - это то, что не даст стране скатиться в рецессию и депрессию после окончания конфликта.
Шмыгаль подчеркнул, что работать над этим нужно уже сегодня. Он заявил, что накануне обсудил этот вопрос с президентом страны Владимиром Зеленским и руководителями его офиса.
"Поддержка будет сокращаться со временем, внимание к Украине будет уменьшаться, и те вещи по возвращению людей, это все будет ложиться на наши плечи", - отметил глава украинского правительства.
Сейчас почти половину бюджета Украины составляет западная помощь, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале.
В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств – США.
30 июля, 15:36В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале