https://ukraina.ru/20230803/1048451630.html

Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта

Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта - 03.08.2023 Украина.ру

Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что иностранная помощь уменьшится после окончания конфликта, сообщает "Интерфакс-Украина"

2023-08-03T13:36

2023-08-03T13:36

2023-08-03T13:36

новости

украина

денис шмыгаль

поддержка

запад

помощь

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По мнению украинского премьера, "возвращение людей, украинцев, рабочей силы" - это то, что не даст стране скатиться в рецессию и депрессию после окончания конфликта.Шмыгаль подчеркнул, что работать над этим нужно уже сегодня. Он заявил, что накануне обсудил этот вопрос с президентом страны Владимиром Зеленским и руководителями его офиса."Поддержка будет сокращаться со временем, внимание к Украине будет уменьшаться, и те вещи по возвращению людей, это все будет ложиться на наши плечи", - отметил глава украинского правительства.Сейчас почти половину бюджета Украины составляет западная помощь, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале.В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств – США.

https://ukraina.ru/20230730/1048357054.html

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новости, украина, денис шмыгаль, поддержка, запад, помощь