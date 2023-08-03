Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта - 03.08.2023 Украина.ру
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Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта - 03.08.2023 Украина.ру
Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что иностранная помощь уменьшится после окончания конфликта, сообщает "Интерфакс-Украина"
2023-08-03T13:36
2023-08-03T13:36
новости
украина
денис шмыгаль
поддержка
запад
помощь
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По мнению украинского премьера, "возвращение людей, украинцев, рабочей силы" - это то, что не даст стране скатиться в рецессию и депрессию после окончания конфликта.Шмыгаль подчеркнул, что работать над этим нужно уже сегодня. Он заявил, что накануне обсудил этот вопрос с президентом страны Владимиром Зеленским и руководителями его офиса."Поддержка будет сокращаться со временем, внимание к Украине будет уменьшаться, и те вещи по возвращению людей, это все будет ложиться на наши плечи", - отметил глава украинского правительства.Сейчас почти половину бюджета Украины составляет западная помощь, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале.В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств – США.
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новости, украина, денис шмыгаль, поддержка, запад, помощь
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, поддержка, Запад, помощь

Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта

13:36 03.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что иностранная помощь уменьшится после окончания конфликта, сообщает "Интерфакс-Украина"
"Партнеры сейчас поддерживают нас во время этой войны. Война закончится - поддержка уменьшится, и мы останемся фактически один на один с нашими проблемами", - сказал Шмыгаль.
По мнению украинского премьера, "возвращение людей, украинцев, рабочей силы" - это то, что не даст стране скатиться в рецессию и депрессию после окончания конфликта.
Шмыгаль подчеркнул, что работать над этим нужно уже сегодня. Он заявил, что накануне обсудил этот вопрос с президентом страны Владимиром Зеленским и руководителями его офиса.
"Поддержка будет сокращаться со временем, внимание к Украине будет уменьшаться, и те вещи по возвращению людей, это все будет ложиться на наши плечи", - отметил глава украинского правительства.
Сейчас почти половину бюджета Украины составляет западная помощь, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале.
В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств – США.
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
30 июля, 15:36
В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале
 
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13:36Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
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