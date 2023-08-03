"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску
© коллаж Украина.РуТуск Лукашенко
© коллаж Украина.Ру
Провокация с "проникновением" белорусских вертолетов на территорию Польши - осознанный шаг президента РБ Александра Лукашенко, цель которого помочь польской оппозиции и конкретно экс-премьеру страны Дональду Туску. Такое заявление 3 августа в в интервью PR24 сделал замглавы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Васик
"Это, очевидно, провокация. Это, конечно, делается для того, что бы у польской оппозиции была тема перед выборами. Я убежден, что Лукашенко дает толчок Туску к нападению на польское правительство, видя, что оппозиция не желает защищать польскую границу. <...> Это семя, брошенное Лукашенко, прорастает в виде заявлений политиков из "Гражданской платформы". <...> Лукашенко держит пальцы скрещенными за Дональда Туска, я в этом не сомневаюсь. Я не знаю, держит ли Дональд Туск пальцы скрещенными за Лукашенко, не исключаю, что это вероятно, - сказал Васик.
Он добавил, что белорусская "провокация" с вертолетами "вносит больший беспорядок, чем смоленская катастрофа".
Катастрофа Ту-154 в Смоленске произошла 10 апреля 2010 года. Самолет президентской делегации Ту-154М Воздушных сил Польши потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.
В том же интервью Васик заявил, что "Беларусь слаба, Россия ослаблена войной на Украине, и в этом наше (Польши - Ред.) большое преимущество". Также он отметил, что группа "Вагнера" в Белоруссии не представляет для Варшавы стратегической угрозы.
Вчера, 12:10Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)
В субботу, 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.
Во вторник, 1 августа Минобороны Польши объявило, что воздушное пространство страны нарушили четыре белорусских вертолета.
Ранее ведомство сообщало о том, что граница не была нарушена, но позже "передумало", заявив, что машины просто были на слишком малой высоте, чтобы радары смогли их увидеть.
В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы, отметив, что никаких нарушений не было, а заявления в стиле "одна бабка сказала" не могут быть доказательством.
В понедельник, 31 июля польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов, а днем позже глава польского военного ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.
По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, в том числе разыгрывание "белорусской карты", не что иное, как внутриполитическая борьба. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой".
Осенью 2023 года в Польше пройдут очередные выборы в парламент. Пока нет даже точной даты, но накал страстей уже бушует. Главные претенденты на победу, идущие "ноздря в ноздрю" - "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".
В начале июля Государственный центр исследования общественного мнения Польши провел опрос, за кого граждане страны готовы голосовать. Оказалось, что за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% респондентов, а за "Гражданскую платформу" - 28%.