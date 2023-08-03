https://ukraina.ru/20230803/1048448721.html

"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску

"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску - 03.08.2023 Украина.ру

"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску

Провокация с "проникновением" белорусских вертолетов на территорию Польши - осознанный шаг президента РБ Александра Лукашенко, цель которого помочь польской оппозиции и конкретно экс-премьеру страны Дональду Туску. Такое заявление 3 августа в в интервью PR24 сделал замглавы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Васик

2023-08-03T12:07

2023-08-03T12:07

2023-08-03T12:07

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польша

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туск

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Он добавил, что белорусская "провокация" с вертолетами "вносит больший беспорядок, чем смоленская катастрофа".Катастрофа Ту-154 в Смоленске произошла 10 апреля 2010 года. Самолет президентской делегации Ту-154М Воздушных сил Польши потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.В том же интервью Васик заявил, что "Беларусь слаба, Россия ослаблена войной на Украине, и в этом наше (Польши - Ред.) большое преимущество". Также он отметил, что группа "Вагнера" в Белоруссии не представляет для Варшавы стратегической угрозы.В субботу, 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство Вооруженных сил страны на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.Во вторник, 1 августа Минобороны Польши объявило, что воздушное пространство страны нарушили четыре белорусских вертолета.Ранее ведомство сообщало о том, что граница не была нарушена, но позже "передумало", заявив, что машины просто были на слишком малой высоте, чтобы радары смогли их увидеть.В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы, отметив, что никаких нарушений не было, а заявления в стиле "одна бабка сказала" не могут быть доказательством.В понедельник, 31 июля польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов, а днем позже глава польского военного ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.По мнению журналиста Алексея Туманова, последние события в Польше, в том числе разыгрывание "белорусской карты", не что иное, как внутриполитическая борьба. А именно правящая партия "Право и справедливость" под управлением Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого пытается нейтрализовать своего главного конкурента Дональда Туска с его "Гражданской платформой".Осенью 2023 года в Польше пройдут очередные выборы в парламент. Пока нет даже точной даты, но накал страстей уже бушует. Главные претенденты на победу, идущие "ноздря в ноздрю" - "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".В начале июля Государственный центр исследования общественного мнения Польши провел опрос, за кого граждане страны готовы голосовать. Оказалось, что за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% респондентов, а за "Гражданскую платформу" - 28%.

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новости, польша, лукашенко, туск