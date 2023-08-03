https://ukraina.ru/20230803/1048447520.html
Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео
Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео
Парни из разных городов России ощутили зов сердца и отправились защищать родину в Донбасс. Они избрали одну из самых опасных военных профессий - сапёр. Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T11:26
2023-08-03T11:26
2023-08-03T11:26
видео
россия
украина
сво
всу
вс рф
саперы
минирование
операция
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Парни из разных городов России ощутили зов сердца и отправились защищать родину в Донбасс. Они избрали одну из самых опасных военных профессий - сапёр. Причем работают они не в спокойной зоне, а на передовой: проводят рискованные тайные операции под покровом темноты, готовят сюрпризы для украинских военных. О своих непростых боевых буднях и причинах, по которым они добровольцами пошли на фронт, бойцы рассказали корреспондентам издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Федору Громову.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, вс рф, саперы, минирование, операция, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВС РФ, саперы, минирование, операция
Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео
Парни из разных городов России ощутили зов сердца и отправились защищать родину в Донбасс. Они избрали одну из самых опасных военных профессий - сапёр.
Причем работают они не в спокойной зоне, а на передовой: проводят рискованные тайные операции под покровом темноты, готовят сюрпризы для украинских военных.
О своих непростых боевых буднях и причинах, по которым они добровольцами пошли на фронт, бойцы рассказали корреспондентам издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Федору Громову.