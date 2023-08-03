https://ukraina.ru/20230803/1048447520.html

Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео

Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео - 03.08.2023 Украина.ру

Успешные операции – те, о которых никто не узнал: сапёры раскрывают секреты ремесла. Видео

Парни из разных городов России ощутили зов сердца и отправились защищать родину в Донбасс. Они избрали одну из самых опасных военных профессий - сапёр. Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T11:26

2023-08-03T11:26

2023-08-03T11:26

видео

россия

украина

сво

всу

вс рф

саперы

минирование

операция

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Парни из разных городов России ощутили зов сердца и отправились защищать родину в Донбасс. Они избрали одну из самых опасных военных профессий - сапёр. Причем работают они не в спокойной зоне, а на передовой: проводят рискованные тайные операции под покровом темноты, готовят сюрпризы для украинских военных. О своих непростых боевых буднях и причинах, по которым они добровольцами пошли на фронт, бойцы рассказали корреспондентам издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Федору Громову.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, всу, вс рф, саперы, минирование, операция, видео