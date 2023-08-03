Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал опубликованный Госдепом США доклад о причинах, по которым выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечает интересам национальной безопасности США, передает 3 августа телеграм-канал посольства РФ в Штатах
"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, - пустое сотрясание воздуха.Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений", - сказал Антонов.
Однако, по его мнению, более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России.
"Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США - добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", - указал посол.
Договор был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять тогдашним президентом России и США Дмитирем Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.
Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.
В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли "безответственным".
Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.
В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли "безответственным".
При этом в российском МИД заявили, что, несмотря на приостановку участия России в соглашении, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пуске баллистических ракет.
23 марта, 08:19Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленнымиМосква отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"