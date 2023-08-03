Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048446874.html
Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ
Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ - 03.08.2023 Украина.ру
Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал опубликованный Госдепом США доклад о причинах, по которым выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечает интересам национальной безопасности США, передает 3 августа телеграм-канал посольства РФ в Штатах
2023-08-03T11:30
2023-08-03T11:30
дснв
посол
антонов
война
сша
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7fef37d58db17d6b35510507f09d9189.jpg
"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, - пустое сотрясание воздуха.Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений", - сказал Антонов.Однако, по его мнению, более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России.Договор был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять тогдашним президентом России и США Дмитирем Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли "безответственным". При этом в российском МИД заявили, что, несмотря на приостановку участия России в соглашении, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пуске баллистических ракет.
https://ukraina.ru/20230323/1044655041.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_22f5ff34609f9b1728ce10f985bcd3c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дснв, посол, антонов, война, сша, зарубежье, новости
ДСНВ, посол, Антонов, война, США, Зарубежье, Новости

Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ

11:30 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал опубликованный Госдепом США доклад о причинах, по которым выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечает интересам национальной безопасности США, передает 3 августа телеграм-канал посольства РФ в Штатах
"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, - пустое сотрясание воздуха.Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений", - сказал Антонов.
Однако, по его мнению, более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России.
"Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США - добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", - указал посол.
Договор был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять тогдашним президентом России и США Дмитирем Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.

Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли "безответственным".
При этом в российском МИД заявили, что, несмотря на приостановку участия России в соглашении, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пуске баллистических ракет.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 08:19
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленнымиМосква отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
 
ДСНВпосолАнтоноввойнаСШАЗарубежьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
13:21Песков опроверг слова Борреля о российском зерне
13:20Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
13:17"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
13:15Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео
13:05В Латвии – новый президент. И новая русофобия
13:01Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа
13:00Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем
12:34"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP
12:31"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост
12:30В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
12:07"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску
12:01Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
11:58Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
11:47"Чудовищные преступления": Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским государствам
11:41В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
11:37Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье
11:37Песков предрек России быстрое развитие
11:34Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
11:31Данилов подтвердил причастность СБУ к атакам на Крымский мост
Лента новостейМолния