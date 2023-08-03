https://ukraina.ru/20230803/1048446874.html

Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ

Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ - 03.08.2023 Украина.ру

Посол Антонов объяснил, что на самом деле привело к кризису вокруг ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал опубликованный Госдепом США доклад о причинах, по которым выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечает интересам национальной безопасности США, передает 3 августа телеграм-канал посольства РФ в Штатах

2023-08-03T11:30

2023-08-03T11:30

2023-08-03T11:30

дснв

посол

антонов

война

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зарубежье

новости

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"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, - пустое сотрясание воздуха.Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений", - сказал Антонов.Однако, по его мнению, более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России.Договор был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять тогдашним президентом России и США Дмитирем Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.Согласно документу каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли "безответственным". При этом в российском МИД заявили, что, несмотря на приостановку участия России в соглашении, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пуске баллистических ракет.

https://ukraina.ru/20230323/1044655041.html

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дснв, посол, антонов, война, сша, зарубежье, новости