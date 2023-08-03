https://ukraina.ru/20230803/1048446327.html

Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье

Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье - 03.08.2023 Украина.ру

Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье

В среду, 2 августа, Зеленский прибыл в самый западный регион Украины – Закарпатье, где встретился с украинскими послами, поставив перед ними новые задачи. Вместе с ним в западную область прибыли премьер Денис Шмигаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и супруга президента Елена Зеленская.

2023-08-03T11:37

2023-08-03T11:37

2023-08-03T11:37

эксклюзив

закарпатье

украина

владимир зеленский

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В Ужгороде Зеленский провёл координационное совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье. По его словам, Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста. В частности он заявил, что регион может обеспечить Украину солью. После потери Соледара на Украине сначала резко пропал такой продукт, как соль, но вскоре на прилавках появились упаковки польской соли. Особую роль Закарпатью он отводит также по той причине, что туда эвакуировались из Киева и Харькова многие компании, включая айтишников.В числе задач, которые Зеленский поставил перед послами, требование убеждать иностранные частные компании перекрывать поставки любых компонентов в РФ, чтобы максимально ограничить производственный потенциал России. В особенности он дал указание обращать внимание на производителей электроники и чипов.Активизировать усилия Зеленский требует от своих дипломатов еще и в преддверии выборов у западных партнеров. Обычно в период предвыборной гонки кандидаты пытаются задобрить своих избирателей, а те зачастую недовольны, что огромные средства их правительства тратят для какой-то Украины, а не на нужды своих жителей. В этот период Зеленский может остаться "без сладкого", что его очень беспокоит. "Сейчас самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины", - заявил Зеленский в Ужгороде.Украинские дипломаты на международных площадках обычно действуют, как шоумены, поэтому следует ожидать от них новых скандалов и провокаций, а также недипломатических высказываний в адрес партнеров. Как и в шоу-бизнесе, для них важно любое внимание, так как крах режима Зеленского начнется с замалчивания украинской тематики в западных СМИ.В закарпатском городе Берегово, где проживают преимущественно этнические венгры, Зеленский также встретился с представителями венгерского меньшинства, которых убеждал повлиять на официальную позицию Будапешта, так как тот до сих пор ставит Киеву палки в колеса. На встрече Зеленский назвал всех венгров Закарпатья украинцами, из чего те сделали вывод, что возвращать им право на образование и культуру на венгерском языке он не собирается.Накануне визита Зеленского в Ужгороде в авральном темпе поменяли асфальт к туристическому комплексу "Верховина" и к Невицкому замку. За несколько дней до приезда закарпатцы заметили, как спецтехника зачищает обочину трассы Киев-Чоп. Здесь стригли кусты и траву, а также убирали груды мусора с глаз подальше.Тем не менее, без скандала не обошлось. Как раз в день визита Зеленского в области разгорелся скандал, связанный с всеобщей мобилизацией. Местный военком за откуп от призыва не только приобрел элитный участок земли, но и принуждал мобилизованных солдат строить себе особняк, оформленный на родственника. Примечательно, что в первую очередь инкриминируют ему не использование рабского труда военных, а то, что при обыске СБУ у него где-то откопали георгиевскую ленточку.Чистки среди военкомов сейчас проходят по всей Украине. Однако преимущественно им инкриминируют не отлов пушечного мяса с помощью силы, а то, что некоторых они за мзду отпускают. Украинские Telegram-каналы утверждают, что эти зачистки - подготовка к более масштабной волне мобилизации в Украине, в сравнении с которой нынешняя мобилизация покажется детским садом.К визиту Зеленского в регионе разгорелся еще один скандал, связанный с наплевательским отношениям к раненым военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях Закарпатья. Эмоциональное обращение к Зеленскому записал бывший секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который сейчас служит в ВСУ. Четыре года назад Зеленский решил продемонстрировать борьбу с коррупцией и выгнал секретаря горсовета Борисполя со словами "пошел вон, разбойник". Теперь настал его черед мстить.По словам Ярослава Годунка, в Мукачевском госпитале, где проходят лечение его сотоварищи, нет постельного белья, а военные без конечностей лежат в коридорах. В результате раненые объявляют голодовку в знак протеста. Годунок в своем видео также угрожает, что если бардак в госпиталях продолжится, то военные начнут их взрывать. "В Мукачево нет войны. Привезли ребят, мало того, что без рук, мой товарищ без руки, которую ему отрезали несколько дней назад. Возили два дня по госпиталям-больницам, где их никто не брал, не покормил, не дали поесть, издевались. В результате забрасывают их в Мукачево, где они просто валяются в коридоре в военном госпитале, где на них просто забили. Забыли покормить, одеть, обуть, потому что одежды нет – она сгорела там на передке. Ни телефонов, ничего… Сегодня мой сотоварищ объявил голодовку, Саша Кухарчук, потому что не его одного это беспокоит. А такое отношение там ко всем военным", – рассказал Годунок на видео.В эти же дни в Закарпатье начал давать показания бывший работник системы образования и сотрудник благотворительной организации Денис Вароди, которого обвиняют в продаже детей на органы. Месяц назад он был задержан при попытке вывезти 11-месячного ребенка за границу для продажи органов для пересадки. Следственные органы утверждают, что 43-летний мужчина дал аванс в размере $1 000 матери мальчика, женщине из Житомира, утверждая, что он обеспечит усыновление ее мальчика в ЕС, чтобы он жил в безопасности и вдали от военных действий. В общей сложности матери было обещано $5 000 за малыша, которого затем делец намеревался перепродать торговцам людьми за $25 000.На днях он признал и другие факты продажи детей на органы. Торговля, по его словам, систематически велась годами. Обвиняемый записал видео в СИЗО, на котором сдал директора интерната в закарпатском городе Перечин, юриста этого заведения и сына директора интерната. По его словам, сирот-воспитанников интерната годами вывозили заграницу якобы на лечение и отдых. Но возвращались не все дети – двое-трое не возвращались, а всем говорили годами, что они "проходят лечение".Денис Вароди также рассказал, что служебные проверки в заведении были, однако всё покрывалось и замалчивалось. На видео он также утверждает, что сотрудник полиции, занимавший в этом городе должность по делам детей, постоянно приезжал за девочками-воспитанницами и куда-то их вывозил, предполагая насилие над несовершеннолетними воспитанницами. Признание Вароди, находящегося в СИЗО, многим может стоить карьеры и свободы, поэтому не исключено, что в камере его могут заставить замолчать навсегда.

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эксклюзив, закарпатье, украина, владимир зеленский