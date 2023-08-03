В перечень недружественных стран включили еще одно государство - 03.08.2023 Украина.ру
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В перечень недружественных стран включили еще одно государство
В перечень недружественных стран включили еще одно государство - 03.08.2023 Украина.ру
В перечень недружественных стран включили еще одно государство
Правительство России включило Норвегию в перечень государств, "совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств". Об этом 3 августа сообщила пресс-служба кабмина РФ
2023-08-03T10:50
2023-08-03T10:50
новости
россия
недружественные страны
норвегия
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Также в этом списке указывается количество физлиц, с которыми фигуранты могут заключать трудовые договоры. Для Норвегии этот лимит - 27 человек.На данный момент такие ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.Норвегия помогает Украине не так активно, как другие Западные страны, однако за время проведения спецоперации Осло уже успело передать Киеву 100 ПЗРК "Мистраль", 4000 одноразовых противотанковых средств M72 LAW, 22 гаубицы M109A3GN, 3 реактивные системы залпового огня M270 MLRS, почти 300 систем микро БПЛА вертолетного типа Black Hornet, 55 тысяч единиц зимней военной одежды, 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных наборов, 30 тысяч сухпайков, восемь танков Leopard 2, а также различные запчасти.В середине июля минобороны Норвегии заказало у компании Teledyne FLIR Defense беспилотные летательные аппараты Black Hornet для Украины. Об этом 17 июля сообщили на сайте производителя"Украина очень довольна предыдущими поставками из Норвегии разведывательных беспилотников такого типа", — сказал тогда министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
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новости, россия, недружественные страны, норвегия
Новости, Россия, недружественные страны, Норвегия

В перечень недружественных стран включили еще одно государство

10:50 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Правительство России включило Норвегию в перечень государств, "совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств". Об этом 3 августа сообщила пресс-служба кабмина РФ
"Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", - отметили в правительстве.
Также в этом списке указывается количество физлиц, с которыми фигуранты могут заключать трудовые договоры. Для Норвегии этот лимит - 27 человек.
На данный момент такие ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.
PD-100 Black Hornet Nano БПЛА - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 11:44
Минобороны Норвегии заказало тысячу карманных беспилотников для Украины Министерство обороны Норвегии заказало у компании Teledyne FLIR Defense беспилотные летательные аппараты Black Hornet для использования на Украине. Об этом 17 июля сообщили на сайте производителя
Норвегия помогает Украине не так активно, как другие Западные страны, однако за время проведения спецоперации Осло уже успело передать Киеву 100 ПЗРК "Мистраль", 4000 одноразовых противотанковых средств M72 LAW, 22 гаубицы M109A3GN, 3 реактивные системы залпового огня M270 MLRS, почти 300 систем микро БПЛА вертолетного типа Black Hornet, 55 тысяч единиц зимней военной одежды, 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных наборов, 30 тысяч сухпайков, восемь танков Leopard 2, а также различные запчасти.
В середине июля минобороны Норвегии заказало у компании Teledyne FLIR Defense беспилотные летательные аппараты Black Hornet для Украины. Об этом 17 июля сообщили на сайте производителя
"Украина очень довольна предыдущими поставками из Норвегии разведывательных беспилотников такого типа", — сказал тогда министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
 
НовостиРоссиянедружественные страныНорвегия
 
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