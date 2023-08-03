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Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики
Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики - 03.08.2023 Украина.ру
Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики
Документы могут быть подписаны в ходе планируемого визита президента РФ в Турцию
2023-08-03T09:51
2023-08-03T09:51
2023-08-03T09:51
новости
турция
государственный визит
энергетика
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Не исключено, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами, в том числе в сфере энергетики. Об этом РИА Новости сообщил 3 августа источник в администрации президента Турции.По мнению источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям сотрудничество плодотворное."К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Соглашения возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - процитировало агентство слова собеседника.Как сообщало издание Укарина.ру, канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган договорился с Путиным о его предстоящем визите в Турцию. При этом дата визита не уточнялась.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты двух стран условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. При этом Песков уточнил, что местом возможной встречи не обязательно может стать Турция.
https://ukraina.ru/20230802/1048425652.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, государственный визит, энергетика
Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики
Документы могут быть подписаны в ходе планируемого визита президента РФ в Турцию
Не исключено, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами, в том числе в сфере энергетики. Об этом РИА Новости сообщил 3 августа источник в администрации президента Турции.
По мнению источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям сотрудничество плодотворное.
"К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Соглашения возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - процитировало агентство слова собеседника.
Как сообщало издание Укарина.ру, канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган договорился с Путиным о его предстоящем визите в Турцию. При этом дата визита не уточнялась.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты двух стран условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. При этом Песков уточнил, что местом возможной встречи не обязательно может стать Турция.