https://ukraina.ru/20230803/1048442576.html

Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики

Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики - 03.08.2023 Украина.ру

Турция не исключает подписания новых соглашений с Россией в области энергетики

Документы могут быть подписаны в ходе планируемого визита президента РФ в Турцию

2023-08-03T09:51

2023-08-03T09:51

2023-08-03T09:51

новости

турция

государственный визит

энергетика

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Не исключено, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами, в том числе в сфере энергетики. Об этом РИА Новости сообщил 3 августа источник в администрации президента Турции.По мнению источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям сотрудничество плодотворное."К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Соглашения возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - процитировало агентство слова собеседника.Как сообщало издание Укарина.ру, канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган договорился с Путиным о его предстоящем визите в Турцию. При этом дата визита не уточнялась.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты двух стран условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. При этом Песков уточнил, что местом возможной встречи не обязательно может стать Турция.

https://ukraina.ru/20230802/1048425652.html

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новости, турция, государственный визит, энергетика