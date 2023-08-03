Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром - 03.08.2023 Украина.ру
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Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром - 03.08.2023 Украина.ру
Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед российской. Об этом 2 августа заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic
2023-08-03T08:29
2023-08-03T08:29
контрнаступление
всу
новости
зарубежье
техника
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По словам журналиста, российские войска готовы к атакам.Николс отметил, что украинская военная техника не превосходит российскую. Кроме того, у украинской стороны меньше солдат, чем у России.Обозреватель назвал "чудом" решение Киева начать контрнаступление.Накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика.При этом в конце июня он жеподчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал, что украинское наступление отстает от графика.
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контрнаступление, всу, новости, зарубежье, техника
контрнаступление, ВСУ, Новости, Зарубежье, техника

Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром

08:29 03.08.2023
 
© Libkos
© Libkos
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Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед российской. Об этом 2 августа заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic
По словам журналиста, российские войска готовы к атакам.
"Их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм. <...> Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар", — считает он.
Николс отметил, что украинская военная техника не превосходит российскую. Кроме того, у украинской стороны меньше солдат, чем у России.
Обозреватель назвал "чудом" решение Киева начать контрнаступление.
Накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика.
При этом в конце июня он жеподчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".
В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал, что украинское наступление отстает от графика.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
07:24
Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУУкраинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает 3 августа РИА Новости
 
контрнаступлениеВСУНовостиЗарубежьетехника
 
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08:59ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
08:29Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
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