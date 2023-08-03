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Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром - 03.08.2023 Украина.ру
Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед российской. Об этом 2 августа заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic
2023-08-03T08:29
2023-08-03T08:29
2023-08-03T08:29
контрнаступление
всу
новости
зарубежье
техника
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По словам журналиста, российские войска готовы к атакам.Николс отметил, что украинская военная техника не превосходит российскую. Кроме того, у украинской стороны меньше солдат, чем у России.Обозреватель назвал "чудом" решение Киева начать контрнаступление.Накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика.При этом в конце июня он жеподчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал, что украинское наступление отстает от графика.
https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, новости, зарубежье, техника
контрнаступление, ВСУ, Новости, Зарубежье, техника
Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед российской. Об этом 2 августа заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic
По словам журналиста, российские войска готовы к атакам.
"Их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм. <...> Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар", — считает он.
Николс отметил, что украинская военная техника не превосходит российскую. Кроме того, у украинской стороны меньше солдат, чем у России.
Обозреватель назвал "чудом" решение Киева начать контрнаступление.
Накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика.
При этом в конце июня он жеподчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".
В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал, что украинское наступление отстает от графика.