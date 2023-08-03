https://ukraina.ru/20230803/1048441057.html

Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром

Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром - 03.08.2023 Украина.ру

Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром

Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед российской. Об этом 2 августа заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic

2023-08-03T08:29

2023-08-03T08:29

2023-08-03T08:29

контрнаступление

всу

новости

зарубежье

техника

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По словам журналиста, российские войска готовы к атакам.Николс отметил, что украинская военная техника не превосходит российскую. Кроме того, у украинской стороны меньше солдат, чем у России.Обозреватель назвал "чудом" решение Киева начать контрнаступление.Накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует: нет ни дедлайнов, ни графика.При этом в конце июня он жеподчеркивал, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения".В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников признавал, что украинское наступление отстает от графика.

https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html

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контрнаступление, всу, новости, зарубежье, техника