Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - 03.08.2023 Украина.ру
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Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - 03.08.2023 Украина.ру
Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 3 августа в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв
2023-08-03T07:56
2023-08-03T07:56
владимир рогов
взрыв
запорожье
новости
всу
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"В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, был слышен громкий взрыв", - написал Рогов.По его словам, причиной взрыва стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".
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владимир рогов, взрыв, запорожье, новости, всу
Владимир Рогов, взрыв, Запорожье, Новости, ВСУ

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

07:56 03.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 3 августа в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв
"В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, был слышен громкий взрыв", - написал Рогов.
По его словам, причиной взрыва стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 08:30
Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву ЗапорожьеГлава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 17 июля в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье звучат взрывы
 
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