https://ukraina.ru/20230803/1048440735.html

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - 03.08.2023 Украина.ру

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 3 августа в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв

2023-08-03T07:56

2023-08-03T07:56

2023-08-03T07:56

владимир рогов

взрыв

запорожье

новости

всу

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"В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, был слышен громкий взрыв", - написал Рогов.По его словам, причиной взрыва стал "прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий".

https://ukraina.ru/20230717/1048051789.html

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владимир рогов, взрыв, запорожье, новости, всу