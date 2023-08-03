"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Чтобы создать Черноморскому флоту РФ серьёзные проблемы, Украине нужны десятки беспилотных катеров. Большое количество таких аппаратов Россия уничтожает в результате ракетных ударов по местам их производства, рассказал эксперт.
Некоторые из таких беспилотников могут завозиться на Украину авиационным и железнодорожным транспортом. Это катера небольшого водоизмещения и их можно легко перемещать разным транспортом, добавил Дандыкин.
"Это достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки. То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. И такие катера могут идти с большой скоростью. Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", - указал эксперт.
Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью. Но их оперативно обнаруживают радиометристы. При необходимости для обнаружения катеров работают и сигнальщики. На расстоянии до километра вражеские аппараты уничтожаются бортовым оружием. В других случаях используется артиллерия, заключил собеседник издания.
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