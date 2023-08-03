"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:45
2023-08-03T05:45
новости
катера
корабли
черное море
всу
теракт
вмф
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Чтобы создать Черноморскому флоту РФ серьёзные проблемы, Украине нужны десятки беспилотных катеров. Большое количество таких аппаратов Россия уничтожает в результате ракетных ударов по местам их производства, рассказал эксперт.Некоторые из таких беспилотников могут завозиться на Украину авиационным и железнодорожным транспортом. Это катера небольшого водоизмещения и их можно легко перемещать разным транспортом, добавил Дандыкин.Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью. Но их оперативно обнаруживают радиометристы. При необходимости для обнаружения катеров работают и сигнальщики. На расстоянии до километра вражеские аппараты уничтожаются бортовым оружием. В других случаях используется артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048148092.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, катера, корабли, черное море, всу, теракт, вмф
Новости, катера, корабли, Черное море, ВСУ, теракт, ВМФ

"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ

05:45 03.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Чтобы создать Черноморскому флоту РФ серьёзные проблемы, Украине нужны десятки беспилотных катеров. Большое количество таких аппаратов Россия уничтожает в результате ракетных ударов по местам их производства, рассказал эксперт.
Некоторые из таких беспилотников могут завозиться на Украину авиационным и железнодорожным транспортом. Это катера небольшого водоизмещения и их можно легко перемещать разным транспортом, добавил Дандыкин.
"Это достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки. То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. И такие катера могут идти с большой скоростью. Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", - указал эксперт.
Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью. Но их оперативно обнаруживают радиометристы. При необходимости для обнаружения катеров работают и сигнальщики. На расстоянии до километра вражеские аппараты уничтожаются бортовым оружием. В других случаях используется артиллерия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 07:23
Военный эксперт рассказал, чем Украина будет атаковать Крымский мост в следующий разЧтобы обезопасить Крымский мост от ударов с моря необходимо построить вдоль него от пяти до десяти опор, а между ними натянуть боновые заграждения. Мы защитим мост от атак как подводных, так и надводных беспилотников, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея ПВО Юрий Кнутов
 
НовостикатеракораблиЧерное мореВСУтерактВМФ
 
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Заголовок открываемого материала
08:59ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
08:29Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
08:09Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
08:00Полководец Румянцев: опала и реабилитация победителя при Кагуле и Кунерсдорфе
07:56Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
07:41У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
07:24Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
07:13Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
07:00Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
05:55"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
05:45"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
05:25"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
05:25Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
05:17"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
05:14Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
05:11Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы
04:59Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
04:57Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие
04:45Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
04:43Что будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике
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