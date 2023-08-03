https://ukraina.ru/20230803/1048423512.html

"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ

"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ

Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T05:45

2023-08-03T05:45

2023-08-03T05:45

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катера

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теракт

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Чтобы создать Черноморскому флоту РФ серьёзные проблемы, Украине нужны десятки беспилотных катеров. Большое количество таких аппаратов Россия уничтожает в результате ракетных ударов по местам их производства, рассказал эксперт.Некоторые из таких беспилотников могут завозиться на Украину авиационным и железнодорожным транспортом. Это катера небольшого водоизмещения и их можно легко перемещать разным транспортом, добавил Дандыкин.Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью. Но их оперативно обнаруживают радиометристы. При необходимости для обнаружения катеров работают и сигнальщики. На расстоянии до километра вражеские аппараты уничтожаются бортовым оружием. В других случаях используется артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048148092.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, катера, корабли, черное море, всу, теракт, вмф