"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт - 03.08.2023 Украина.ру
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"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт - 03.08.2023 Украина.ру
"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
У России на государственном уровне нет идеологии, здесь многое зависит от конкретных воспитательных структур. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-03T05:17
2023-08-03T05:17
новости
белгород
мобилизация
идеология
мотивация
сво
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В Белгородской области люди разных возрастов активно идут служить в зону СВО. Нельзя утверждать, что возле военкоматов стоят длинные очереди. Но белгородцы понимают всю опасность, которую пока не ощущают в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал эксперт.Киев все эти годы продвигал мощную идеологию "Украина понад усе" (Украина превыше всего). У России с 1993 года на государственном уровне нет идеологии. Но нельзя сказать, что у мобилизованных нет мотивации, добавил Алёхин.Хорошо или плохо, но идеологическая работа в России проводится. К службе в зоне СВО стали по-другому относиться новые контрактники и мобилизованные. Люди "поварились" в этой системе, почувствовали фронт и сейчас "пятисотых" стало гораздо меньше. Мотивация бойцов во многом зависит от работы командиров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230713/1048000632.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, мобилизация, идеология, мотивация, сво
Новости, Белгород, мобилизация, идеология, мотивация, СВО

"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт

05:17 03.08.2023
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
У России на государственном уровне нет идеологии, здесь многое зависит от конкретных воспитательных структур. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В Белгородской области люди разных возрастов активно идут служить в зону СВО. Нельзя утверждать, что возле военкоматов стоят длинные очереди. Но белгородцы понимают всю опасность, которую пока не ощущают в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал эксперт.
Киев все эти годы продвигал мощную идеологию "Украина понад усе" (Украина превыше всего). У России с 1993 года на государственном уровне нет идеологии. Но нельзя сказать, что у мобилизованных нет мотивации, добавил Алёхин.
"Еще многое зависит от конкретных воспитательных структур. У нас есть Главное военно-политическое управление, которое должно решать эти вопросы даже в отсутствие государственной идеологии", - подчеркнул эксперт.
Хорошо или плохо, но идеологическая работа в России проводится. К службе в зоне СВО стали по-другому относиться новые контрактники и мобилизованные. Люди "поварились" в этой системе, почувствовали фронт и сейчас "пятисотых" стало гораздо меньше. Мотивация бойцов во многом зависит от работы командиров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
13 июля, 19:53
Петр Акопов об атаке ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, российские войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч своих солдат в Польшу, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов
 
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