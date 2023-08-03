https://ukraina.ru/20230803/1048416563.html

"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт

"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт - 03.08.2023 Украина.ру

"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт

У России на государственном уровне нет идеологии, здесь многое зависит от конкретных воспитательных структур. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-03T05:17

2023-08-03T05:17

2023-08-03T05:17

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белгород

мобилизация

идеология

мотивация

сво

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В Белгородской области люди разных возрастов активно идут служить в зону СВО. Нельзя утверждать, что возле военкоматов стоят длинные очереди. Но белгородцы понимают всю опасность, которую пока не ощущают в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал эксперт.Киев все эти годы продвигал мощную идеологию "Украина понад усе" (Украина превыше всего). У России с 1993 года на государственном уровне нет идеологии. Но нельзя сказать, что у мобилизованных нет мотивации, добавил Алёхин.Хорошо или плохо, но идеологическая работа в России проводится. К службе в зоне СВО стали по-другому относиться новые контрактники и мобилизованные. Люди "поварились" в этой системе, почувствовали фронт и сейчас "пятисотых" стало гораздо меньше. Мотивация бойцов во многом зависит от работы командиров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230713/1048000632.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгород, мобилизация, идеология, мотивация, сво