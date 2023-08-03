"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
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У России на государственном уровне нет идеологии, здесь многое зависит от конкретных воспитательных структур. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В Белгородской области люди разных возрастов активно идут служить в зону СВО. Нельзя утверждать, что возле военкоматов стоят длинные очереди. Но белгородцы понимают всю опасность, которую пока не ощущают в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал эксперт.
Киев все эти годы продвигал мощную идеологию "Украина понад усе" (Украина превыше всего). У России с 1993 года на государственном уровне нет идеологии. Но нельзя сказать, что у мобилизованных нет мотивации, добавил Алёхин.
"Еще многое зависит от конкретных воспитательных структур. У нас есть Главное военно-политическое управление, которое должно решать эти вопросы даже в отсутствие государственной идеологии", - подчеркнул эксперт.
Хорошо или плохо, но идеологическая работа в России проводится. К службе в зоне СВО стали по-другому относиться новые контрактники и мобилизованные. Люди "поварились" в этой системе, почувствовали фронт и сейчас "пятисотых" стало гораздо меньше. Мотивация бойцов во многом зависит от работы командиров, заключил собеседник издания.
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