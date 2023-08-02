Зеленский разозлил Польшу, а Польша – Зеленского. Итоги 2 августа
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Растет напряжение между Киевом и Варшавой; на Украине рассказали о последствиях обстрелов; Путин и Эрдоган обсудили "зерновую сделку"
Разногласия между Украиной и Польшей
О существенных разногласиях между Киевом и Варшавой говорят уже не первую неделю, но в последние дни градус напряженности возрастает стремительно.
Накануне посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача. Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов и "неблагодарности украинцев за помощь Польши".
Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - сразу же отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в свою очередь возмутил вызов польского посла в МИД Украины.Он отметил, что интересы ни одного государства не будут стоять выше интересов Польши, она всегда будет защищать "своё доброе имя" и безопасность.
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В ответ 2 августа уже украинский посол в Польше Василия Зварыча вызвали в МИД республики под предлогом "неуместных высказываний представителей украинской власти". Замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщивший об этом местному изданию PAP, не уточнил, какие именно высказывания имелись в виду.
На этом взаимные претензии не закончились: глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель заявил, что "Киев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей".
Зеленским и его резкими высказываниями недовольны не только в Варшаве: научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон рассказал изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер", что "Даже лучшим в мире пиарщикам Зеленского пора сменить тактику, когда речь идет об обращениях к Западу о помощи".
Ранее такие претензии к украинскому президенту возникли у министра обороны Великобритании Бена Уолеса, но Зеленский ответил ему в резкой манере: пускай скажет, сколько раз в сутки я должен благодарить Запад, и я буду благодарить.
Такое поведение президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он назвал сарказм Зеленского "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение. После этого Зеленский уволил Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Причины увольнения в указе не раскрываются.
Впрочем, отношения Украины и Польши напряжены не из-за хамских высказываний, а из-за конкуренции на продовольственном рынке: Киев требует от стран Восточной Европы снять запрет на импорт украинского рапса, зерна и прочей сельскохозяйственной продукции, в то время как Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить этот запрет в день его окончания 15 сентября.
На этом скандалы вокруг Польши не заканчиваются: в среду в Варшаве заявили о том, что белорусские военные вертолеты нарушили польское воздушное пространство, а в интернете ходили никем не подтвержденные слухи о бойцах частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые уже на границе двух стран.
"Именно в польской деревне огромное количество граждан Украины, в основном женщины с детьми, нашли помощь, руку помощи, заботу и крышу над головой. И теперь польские фермеры действительно начинают задумываться, а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", - заявил 2 августа бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский в интервью польскому изданию Fronda.
Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич в интервью изданию Украина.ру планы Варшавы прокомментировал следующим образом:
"Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины. Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.
Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии.
В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией.
А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий."
Путин и Эрдоган
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, о чем сообщили канцелярии лидеров обеих стран.
В администрации Эрдогана также написали, что президенты договорились о скором визите Путина в Турцию, но в Кремле эту информацию пока не подтверждали.
Сообщили же о том, что Путин изложил турецкому коллеге позицию России по Черноморской продовольственной инициативе "зерновой сделке":
27 июля, 16:02Украина использовала "зерновую сделку" для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробностиПользуясь действием зерновой сделки, киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника
"Мы готовы вернуться к ней, как только Запад выполнит все обязательства перед Россией", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Ранее, после остановки "зерновой сделки", Турция отказалась сопровождать суда, покидающие украинские порты. Издание Bloomberg написало, что причина в том, что: "Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности и рассчитывает на возобновлении сделки с участием России".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Ночные обстрелы
На Украине сообщают о последствиях нескольких ночных обстрелов: министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в дунайских портах за ночь было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое "готовили к отправке в Китай, Африку и Израиль".
Однако, по словам Кубракова, наиболее сильно пострадал порт Измал: в сети публикуют кадры поврежденного морского вокзала и зданий украинского дунайского пароходства.
Военно-гражданская администрация Киевской области и власти Киева также сообщили об обстрелах: в Соломянском районе киевской столице и поселке Бучанского района ночью зафиксировали "падения обломков", спасатели ликвидировали несколько пожаров.
Источник издания Украина.ру в Киеве сообщает, что взрывов и ударов было значительно больше: жители города буквально не спали всю ночь. Погибших и пострадавших нет, сообщили киевские власти.
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