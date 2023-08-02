https://ukraina.ru/20230802/1048436854.html

Зеленский разозлил Польшу, а Польша – Зеленского. Итоги 2 августа

Зеленский разозлил Польшу, а Польша – Зеленского. Итоги 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру

Зеленский разозлил Польшу, а Польша – Зеленского. Итоги 2 августа

Растет напряжение между Киевом и Варшавой; на Украине рассказали о последствиях обстрелов; Путин и Эрдоган обсудили "зерновую сделку"

2023-08-02T17:56

2023-08-02T17:56

2023-08-02T17:56

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

польша

украина

обстрелы

турция

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045104044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ffc3f7c0df28397460f90704e107e62a.jpg

Разногласия между Украиной и ПольшейО существенных разногласиях между Киевом и Варшавой говорят уже не первую неделю, но в последние дни градус напряженности возрастает стремительно.Накануне посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача. Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов и "неблагодарности украинцев за помощь Польши".Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - сразу же отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в свою очередь возмутил вызов польского посла в МИД Украины.Он отметил, что интересы ни одного государства не будут стоять выше интересов Польши, она всегда будет защищать "своё доброе имя" и безопасность.В ответ 2 августа уже украинский посол в Польше Василия Зварыча вызвали в МИД республики под предлогом "неуместных высказываний представителей украинской власти". Замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщивший об этом местному изданию PAP, не уточнил, какие именно высказывания имелись в виду.На этом взаимные претензии не закончились: глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель заявил, что "Киев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей".Зеленским и его резкими высказываниями недовольны не только в Варшаве: научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон рассказал изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер", что "Даже лучшим в мире пиарщикам Зеленского пора сменить тактику, когда речь идет об обращениях к Западу о помощи".Ранее такие претензии к украинскому президенту возникли у министра обороны Великобритании Бена Уолеса, но Зеленский ответил ему в резкой манере: пускай скажет, сколько раз в сутки я должен благодарить Запад, и я буду благодарить.Такое поведение президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он назвал сарказм Зеленского "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение. После этого Зеленский уволил Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Причины увольнения в указе не раскрываются.Впрочем, отношения Украины и Польши напряжены не из-за хамских высказываний, а из-за конкуренции на продовольственном рынке: Киев требует от стран Восточной Европы снять запрет на импорт украинского рапса, зерна и прочей сельскохозяйственной продукции, в то время как Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить этот запрет в день его окончания 15 сентября.На этом скандалы вокруг Польши не заканчиваются: в среду в Варшаве заявили о том, что белорусские военные вертолеты нарушили польское воздушное пространство, а в интернете ходили никем не подтвержденные слухи о бойцах частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые уже на границе двух стран."Именно в польской деревне огромное количество граждан Украины, в основном женщины с детьми, нашли помощь, руку помощи, заботу и крышу над головой. И теперь польские фермеры действительно начинают задумываться, а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", - заявил 2 августа бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский в интервью польскому изданию Fronda.Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич в интервью изданию Украина.ру планы Варшавы прокомментировал следующим образом:"Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины. Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии.В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий."Путин и ЭрдоганПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, о чем сообщили канцелярии лидеров обеих стран.В администрации Эрдогана также написали, что президенты договорились о скором визите Путина в Турцию, но в Кремле эту информацию пока не подтверждали.Сообщили же о том, что Путин изложил турецкому коллеге позицию России по Черноморской продовольственной инициативе "зерновой сделке":"Мы готовы вернуться к ней, как только Запад выполнит все обязательства перед Россией", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.Ранее, после остановки "зерновой сделки", Турция отказалась сопровождать суда, покидающие украинские порты. Издание Bloomberg написало, что причина в том, что: "Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности и рассчитывает на возобновлении сделки с участием России".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Ночные обстрелыНа Украине сообщают о последствиях нескольких ночных обстрелов: министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в дунайских портах за ночь было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое "готовили к отправке в Китай, Африку и Израиль".Однако, по словам Кубракова, наиболее сильно пострадал порт Измал: в сети публикуют кадры поврежденного морского вокзала и зданий украинского дунайского пароходства.Военно-гражданская администрация Киевской области и власти Киева также сообщили об обстрелах: в Соломянском районе киевской столице и поселке Бучанского района ночью зафиксировали "падения обломков", спасатели ликвидировали несколько пожаров.Источник издания Украина.ру в Киеве сообщает, что взрывов и ударов было значительно больше: жители города буквально не спали всю ночь. Погибших и пострадавших нет, сообщили киевские власти.

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

https://ukraina.ru/20230802/1048434756.html

https://ukraina.ru/20230727/1048308439.html

https://ukraina.ru/20230802/1048431678.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, польша, украина, обстрелы, турция, зерновая сделка