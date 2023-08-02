Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль - 02.08.2023 Украина.ру
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Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль
Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль - 02.08.2023 Украина.ру
Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль
Зеленскому посоветовали воздержаться от резких реакций на слова западных политиков
2023-08-02T15:31
2023-08-02T15:31
новости
украина
владимир зеленский
украина-нато
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Владимиру Зеленском лучше было бы воздержаться от резких слов в ответах на заявления западных политиков. Такое мнение высказал в интервью изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.Он напомнил, что на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев должен проявлять больше благодарности к западным партнерам, Зеленский ответил довольно резко, используя слово "неприемлемо".Зеленскому и его команде лучше было бы воздержаться от использования таких слов в публичных заявлениях, так как это свидетельствует о разногласиях между Киевом и его партнерами, полагает эксперт.Также Зеленскому надо учитывать то, что вопрос экспорта зерна с Украины чувствителен для двух членов ЕС - Польши и Румынии, указал Хилтон."Например, проблема с украинским зерном, вызвавшая политическую головную боль в Польше или Румынии, так или иначе существует. Но важно, что все хотят найти решение", - рассказал Роджер Хилтон.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский назвал "абсурдным" проект текста, подготовленного для саммита альянса в Вильнюсе, в котором не называются сроки приема Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
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новости, украина, владимир зеленский, украина-нато
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Украина-НАТО

Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль

15:31 02.08.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Зеленскому посоветовали воздержаться от резких реакций на слова западных политиков
Владимиру Зеленском лучше было бы воздержаться от резких слов в ответах на заявления западных политиков. Такое мнение высказал в интервью изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.
Он напомнил, что на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев должен проявлять больше благодарности к западным партнерам, Зеленский ответил довольно резко, используя слово "неприемлемо".
Зеленскому и его команде лучше было бы воздержаться от использования таких слов в публичных заявлениях, так как это свидетельствует о разногласиях между Киевом и его партнерами, полагает эксперт.
Также Зеленскому надо учитывать то, что вопрос экспорта зерна с Украины чувствителен для двух членов ЕС - Польши и Румынии, указал Хилтон.
"Например, проблема с украинским зерном, вызвавшая политическую головную боль в Польше или Румынии, так или иначе существует. Но важно, что все хотят найти решение", - рассказал Роджер Хилтон.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский назвал "абсурдным" проект текста, подготовленного для саммита альянса в Вильнюсе, в котором не называются сроки приема Украины в НАТО. Он назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите".
Радослав Фогель
14:53
"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведениеКиев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
 
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