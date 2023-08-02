Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ - 02.08.2023 Украина.ру
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Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ - 02.08.2023 Украина.ру
Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
Чиновников одесского горсовета и мэра города Геннадия Труханова подозревают в создании преступной организации. Об этом сообщил 2 августа в телеграм-канале украинский национальный центр противодействия коррупции
2023-08-02T14:25
2023-08-02T14:25
геннадий труханов
опг
новости
следователи
одесса
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"Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов)", - говорится в посте.Следователи считают, что Труханов вместе с сообщниками якобы причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов.Сообщается, что в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации.Ключевыми фигурантами дела являются Труханов, экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай, исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак, экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор, экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов. Также следователи обвинили руководителя юридического департамента мэрии Инну Поповскую, помощника Галантерника Алену Попову, владельцев и топ-менеджеров компании "Будова", в том числе ее бенефициара Дмитрия Димарского. Кроме того, в деле фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.
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геннадий труханов, опг, новости, следователи, одесса
Геннадий Труханов, ОПГ, Новости, следователи, Одесса

Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ

14:25 02.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Чиновников одесского горсовета и мэра города Геннадия Труханова подозревают в создании преступной организации. Об этом сообщил 2 августа в телеграм-канале украинский национальный центр противодействия коррупции
"Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов)", - говорится в посте.
Следователи считают, что Труханов вместе с сообщниками якобы причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов.
Сообщается, что в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации.
Ключевыми фигурантами дела являются Труханов, экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай, исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак, экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор, экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов.
Также следователи обвинили руководителя юридического департамента мэрии Инну Поповскую, помощника Галантерника Алену Попову, владельцев и топ-менеджеров компании "Будова", в том числе ее бенефициара Дмитрия Димарского. Кроме того, в деле фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 17:59
Мэр Одессы Труханов взят под стражу - САПОдесский городской глава Геннадий Труханов взят под стражу. Об этом проинформировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в телеграм-канале 4 мая
 
Геннадий ТрухановОПГНовостиследователиОдесса
 
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