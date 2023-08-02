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Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ

Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ - 02.08.2023 Украина.ру

Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ

Чиновников одесского горсовета и мэра города Геннадия Труханова подозревают в создании преступной организации. Об этом сообщил 2 августа в телеграм-канале украинский национальный центр противодействия коррупции

2023-08-02T14:25

2023-08-02T14:25

2023-08-02T14:25

геннадий труханов

опг

новости

следователи

одесса

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов)", - говорится в посте.Следователи считают, что Труханов вместе с сообщниками якобы причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов.Сообщается, что в деле 16 подозреваемых, включая неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника, которого считают руководителем преступной организации.Ключевыми фигурантами дела являются Труханов, экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай, исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак, экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор, экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов. Также следователи обвинили руководителя юридического департамента мэрии Инну Поповскую, помощника Галантерника Алену Попову, владельцев и топ-менеджеров компании "Будова", в том числе ее бенефициара Дмитрия Димарского. Кроме того, в деле фигурирует экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

https://ukraina.ru/20230504/1045952481.html

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геннадий труханов, опг, новости, следователи, одесса