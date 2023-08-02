https://ukraina.ru/20230802/1048417588.html

Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте

Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте - 02.08.2023 Украина.ру

Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте

Прибыль главного британского оборонного подрядчика BAE Systems достигла 1,23 млрд фунтов стерлингов, компания продолжает зарабатывать на увеличении расходов на оборону Великобритании и роста спроса на фоне конфликта на Украине

2023-08-02T12:39

2023-08-02T12:39

2023-08-02T12:39

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конфликт

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BAE Systems – это крупнейшая оборонная компания Великобритании. Компания занимается разработками в области вооружений, информационной безопасности и в аэрокосмической сфере. Компания производит, в частности танки Challenger 2. Главный британский оборонный подрядчик получил заказы на сумму 21,1 млрд фунтов стерлингов, в результате чего портфель заказов достиг рекордного уровня в 66,2 млрд фунтов стерлингов. Выручка также выросла на 11% до 11 млрд фунтов стерлингов, при этом объем продаж вырос чуть менее чем на 1,5 млрд фунтов стерлингов до 12 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом. Отчет за 6 месяцев 2023 года опубликован на сайте компании.Издание приводит слова исполнительного директора компании Чарльза Вудберна.Компания BAE заявила, что она выиграла от "усиления глобальной угрозы", поскольку конфликт на Украине и рост геополитической неопределенности повышают спрос на оружие и оборонные системы.В прошлом месяце правительство заключило с BAE контракт стоимостью 280 млн фунтов стерлингов на увеличение производства снарядов для гаубиц на британских заводах.В июне компания получила контракт на 270 млн фунтов стерлингов на производство радаров для Королевского военно-морского флота.

https://ukraina.ru/20230713/1047994770.html

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новости, великобритания, зарубежье, оборона, украина, конфликт