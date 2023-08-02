Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте - 02.08.2023 Украина.ру
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Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте
Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте - 02.08.2023 Украина.ру
Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте
Прибыль главного британского оборонного подрядчика BAE Systems достигла 1,23 млрд фунтов стерлингов, компания продолжает зарабатывать на увеличении расходов на оборону Великобритании и роста спроса на фоне конфликта на Украине
2023-08-02T12:39
2023-08-02T12:39
новости
великобритания
зарубежье
оборона
украина
конфликт
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BAE Systems – это крупнейшая оборонная компания Великобритании. Компания занимается разработками в области вооружений, информационной безопасности и в аэрокосмической сфере. Компания производит, в частности танки Challenger 2. Главный британский оборонный подрядчик получил заказы на сумму 21,1 млрд фунтов стерлингов, в результате чего портфель заказов достиг рекордного уровня в 66,2 млрд фунтов стерлингов. Выручка также выросла на 11% до 11 млрд фунтов стерлингов, при этом объем продаж вырос чуть менее чем на 1,5 млрд фунтов стерлингов до 12 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом. Отчет за 6 месяцев 2023 года опубликован на сайте компании.Издание приводит слова исполнительного директора компании Чарльза Вудберна.Компания BAE заявила, что она выиграла от "усиления глобальной угрозы", поскольку конфликт на Украине и рост геополитической неопределенности повышают спрос на оружие и оборонные системы.В прошлом месяце правительство заключило с BAE контракт стоимостью 280 млн фунтов стерлингов на увеличение производства снарядов для гаубиц на британских заводах.В июне компания получила контракт на 270 млн фунтов стерлингов на производство радаров для Королевского военно-морского флота.
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новости, великобритания, зарубежье, оборона, украина, конфликт
Новости, Великобритания, Зарубежье, Оборона, Украина, конфликт

Рекордные заказы: производитель танков Challenger подсчитал, сколько заработал на украинском конфликте

12:39 02.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Прибыль главного британского оборонного подрядчика BAE Systems достигла 1,23 млрд фунтов стерлингов, компания продолжает зарабатывать на увеличении расходов на оборону Великобритании и роста спроса на фоне конфликта на Украине
BAE Systems – это крупнейшая оборонная компания Великобритании. Компания занимается разработками в области вооружений, информационной безопасности и в аэрокосмической сфере. Компания производит, в частности танки Challenger 2.
Главный британский оборонный подрядчик получил заказы на сумму 21,1 млрд фунтов стерлингов, в результате чего портфель заказов достиг рекордного уровня в 66,2 млрд фунтов стерлингов. Выручка также выросла на 11% до 11 млрд фунтов стерлингов, при этом объем продаж вырос чуть менее чем на 1,5 млрд фунтов стерлингов до 12 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом. Отчет за 6 месяцев 2023 года опубликован на сайте компании.
Издание приводит слова исполнительного директора компании Чарльза Вудберна.
"Благодаря рекордному объему заказов и хорошим операционным показателям мы имеем все возможности для продолжения устойчивого роста в ближайшие годы", - заявил Вудберн.
Компания BAE заявила, что она выиграла от "усиления глобальной угрозы", поскольку конфликт на Украине и рост геополитической неопределенности повышают спрос на оружие и оборонные системы.
В прошлом месяце правительство заключило с BAE контракт стоимостью 280 млн фунтов стерлингов на увеличение производства снарядов для гаубиц на британских заводах.
В июне компания получила контракт на 270 млн фунтов стерлингов на производство радаров для Королевского военно-морского флота.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля, 13:30
Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евроБундесвер расширил соглашение с немецким концерном по производству военной техники Rheinmetall. Концерн займётся производством 120-мм танковых снарядов, которые используются для танков Leopard 2. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте концерна.
 
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