https://ukraina.ru/20230802/1048416180.html

Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева

Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева - 02.08.2023 Украина.ру

Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева

При этом Белый дом не раскрывает подробности о размере военной помощи, которую может получить Тайвань

2023-08-02T13:00

2023-08-02T13:00

2023-08-02T13:00

новости

президент сша

конгресс сша

тайвань

украина

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Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс профинансировать вооружение для Тайваня средствами из дополнительного бюджета, выделенного для Украины. Об этом 2 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.Запрос Белого дома продиктован якобы растущей угрозы со стороны Пекина.Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия, утверждают источники издания."Если соответствующее решение примет Конгресс, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США", - отмечает Financial Times.Издание отмечает, что Белый дом отказался раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.В июле председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. Также он сказал, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ukraina.ru/20230730/1048354602.html

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новости, президент сша, конгресс сша, тайвань, украина