Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева - 02.08.2023 Украина.ру
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Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева - 02.08.2023 Украина.ру
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
При этом Белый дом не раскрывает подробности о размере военной помощи, которую может получить Тайвань
2023-08-02T13:00
2023-08-02T13:00
новости
президент сша
конгресс сша
тайвань
украина
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Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс профинансировать вооружение для Тайваня средствами из дополнительного бюджета, выделенного для Украины. Об этом 2 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.Запрос Белого дома продиктован якобы растущей угрозы со стороны Пекина.Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия, утверждают источники издания."Если соответствующее решение примет Конгресс, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США", - отмечает Financial Times.Издание отмечает, что Белый дом отказался раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.В июле председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. Также он сказал, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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новости, президент сша, конгресс сша, тайвань, украина
Новости, президент США, Конгресс США, Тайвань, Украина

Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева

13:00 02.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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При этом Белый дом не раскрывает подробности о размере военной помощи, которую может получить Тайвань
Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс профинансировать вооружение для Тайваня средствами из дополнительного бюджета, выделенного для Украины. Об этом 2 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Запрос Белого дома продиктован якобы растущей угрозы со стороны Пекина.
Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия, утверждают источники издания.
"Если соответствующее решение примет Конгресс, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США", - отмечает Financial Times.
Издание отмечает, что Белый дом отказался раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.
В июле председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. Также он сказал, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
30 июля, 13:20
Не завершив украинский кризис, США провоцируют войну за ТайваньНа Западе только ленивый не говорит о том, что украинская армия выдохлась, что её мобилизационный потенциал исчерпан, что НАТО больше не в состоянии поставлять ей вооружение и боеприпасы в необходимом количестве и что наступление, на которое враги России возлагали столько надежд, провалилось
 
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