https://ukraina.ru/20230802/1048416180.html
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева - 02.08.2023 Украина.ру
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
При этом Белый дом не раскрывает подробности о размере военной помощи, которую может получить Тайвань
2023-08-02T13:00
2023-08-02T13:00
2023-08-02T13:00
новости
президент сша
конгресс сша
тайвань
украина
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Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс профинансировать вооружение для Тайваня средствами из дополнительного бюджета, выделенного для Украины. Об этом 2 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.Запрос Белого дома продиктован якобы растущей угрозы со стороны Пекина.Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия, утверждают источники издания."Если соответствующее решение примет Конгресс, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США", - отмечает Financial Times.Издание отмечает, что Белый дом отказался раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.В июле председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. Также он сказал, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ukraina.ru/20230730/1048354602.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, президент сша, конгресс сша, тайвань, украина
Новости, президент США, Конгресс США, Тайвань, Украина
Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
При этом Белый дом не раскрывает подробности о размере военной помощи, которую может получить Тайвань
Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс профинансировать вооружение для Тайваня средствами из дополнительного бюджета, выделенного для Украины. Об этом 2 августа сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Запрос Белого дома продиктован якобы растущей угрозы со стороны Пекина.
Административно-бюджетное управление США включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия, утверждают источники издания.
"Если соответствующее решение примет Конгресс, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США", - отмечает Financial Times.
Издание отмечает, что Белый дом отказался раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.
В июле председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. Также он сказал, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.