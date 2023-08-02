https://ukraina.ru/20230802/1048414177.html

От намеков - к скандалу. Киев обвиняет Варшаву в "зраде", а Варшава Киев – в "ошибке"

От намеков - к скандалу. Киев обвиняет Варшаву в "зраде", а Варшава Киев – в "ошибке" - 02.08.2023 Украина.ру

От намеков - к скандалу. Киев обвиняет Варшаву в "зраде", а Варшава Киев – в "ошибке"

Киев возмущён заявлениями ключевого внешнеполитического советника польского президента – Марчина Пшидача, и даже вызвал в МИД польского посла. Однако в защиту дипломата уже высказался премьер Польши.

2023-08-02T10:05

2023-08-02T10:05

2023-08-02T10:05

зарубежье

польша

украина

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Между Украиной и Польшей вспыхнул очередной публичный скандал. Формальным поводом для него стали слова руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием импорта украинского зерна в Польшу.В понедельник, 31 июля, в программе Kwadrans polityczny, выходящей в эфире первого канала польского государственного телевидения TVP, Пшидач заявил:К вечеру того же дня заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига опубликовал в социальных сетях резкий комментарий, в котором слова Пшидача были названы безосновательными и манипулятивными. Сибига также отметил, что выбрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.Более того, по его словам, Польша в отношении Украины не занимается благотворительностью, а всего лишь инвестирует в свою безопасность."Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – отметил Сибига, добавив, что это и является "самым высоким уровнем благодарности", который странно не замечать."Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то больше – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях" – эти слова Сабиги польские СМИ часто выносили в заголовки своих новостей, причём "вероломство" переводили как "предательство" (пол. "zdrada", укр. "зрада").Поначалу казалось, что конфликт будет исчерпан заочной дискуссией между двумя высокопоставленными чиновниками в администрациях президентов Польши и Украины в рангах чрезвычайного и полномочного посла (Пшидач – экс-замглавы МИД Польши, Сибига – бывший посол Украины в Турции). Однако Киев решил сыграть на повышение, и 1 августа польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины."Во время встречи было подчёркнуто, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не отвечают действительности и являются недопустимыми" – сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Столь резкий тон заставил вспомнить о судьбе польского коллеги Николенко, спикера МИД Польши Лукаша Ясины, лишившегося должности после своих заявлений в адрес Украины. В мае 2023 года, отвечая на вопрос журналиста портала Onet.pl, должен ли Владимир Зеленский извиниться за "Волынскую резню", представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности".В ответ посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал слова спикера "недопустимыми", и через несколько недель Лукаш Ясина был отправлен в бессрочный отпуск, в котором дипломат находится до сих пор. По утверждению источников в МИД Польши, Ясина не вернётся на свою предыдущую должность. В июле и вовсе появилась информация о том, что с осени он будет ведущим одной из программ на телеканале TVP Kultura.Однако Марчин Пшидач всё же дипломат совсем другого уровня. В 2015-2019 годах он был заместителем руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Анджея Дуды, а потом почти четыре года – заместителем министра иностранных дел Польши. Отмечу, что на этой должности курировал работу польских спецслужб по доставке украинской делегации на переговоры в Белоруссию весной 2022 года. В январе 2023-го Пшидач возглавил Офис по вопросам международной политики в администрации польского президента, и является ключевым внешнеполитическим советником Дуды.На протяжении дня 1 августа на демарш МИД Украины публичной реакции Польши не было. Скорее всего, это было связано с тем, что в Польше отмечали годовщину начала Варшавского восстания, и подавляющее большинство заявлений местных политиков и чиновников касались этого события. Однако весьма близкие к польским властям аналитики на вызов посла и "наезд" Сабиги на Пшидача отреагировали сразу.Так, руководитель Центра восточных исследований при правительстве Польши Войцех Кононьчук написал в Твиттер, что эти действия являются "непонятными", и "кто-то в Киеве потерял чувство меры". По его словам, всё это угрожает Украине "потерей того капитала симпатии, который она имеет в Польше".В свою очередь, заместитель директора работающего под эгидой МИД Польши Центра имени Мерошевского Лукаш Адамский рекомендовал украинским дипломатам охладить свой пыл."Рекомендую МИД Украины купить вёдра и наполнить их водой. До жары остаются считанные дни, а Украина делает ошибку за ошибкой, которые основаны на фундаментальном непонимании своего соседа. Угрозы не заставят Польшу изменить свою позицию, тогда как Украине есть что терять…" – написал Адамский, снабдив свой твит картинкой с прогнозом погоды на ближайшие дни.Журналист польского провластного еженедельника "Солидарность" Конрад Верницкий был ещё более откровенным. "Без благоприятствующей Польше Украины мы наверняка потеряем ряд возможностей для хорошего бизнеса и дополнительных стимулов для развития экономики и обороны. Однако без Польши, благосклонно настроенной к Украине, её сегодня, наверное, не было бы на карте. Если Киев этого не понимает, то жаль их усилий" – отметил он.А в 20:19 по московскому времени 1 августа лично польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в МИД из-за высказываний представителя Офиса президента Польши Марчина Пшидача."Вызов в МИД Украины польского посла – представителя страны, который единственный оставался в Киеве в день вторжения России на Украину, – никогда не должен был состояться. В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть", – написал премьер Польши в Твиттер.Он также добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных.Стоит также отметить, что на днях в защиту польских фермеров от наплыва украинского зерна публично выступил вице-премьер Польши, лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, который фактически определяет политику страны."Наши украинские друзья должны понять, что мы не пожертвуем польским сельским хозяйством. Мы твердо отстаиваем их базовые интересы. Мы хотим, чтобы они выиграли эту войну. Мы делаем все, чтобы они победили, вступили в НАТО, – но и они должны учитывать наши интересы" – заявил Качиньский, также намекая на неблагодарность Украины.Похоже, с приближением парламентских выборов в Польше у представителей польских властей подобные заявления становятся новым трендом.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

зарубежье, польша, украина