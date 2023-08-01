https://ukraina.ru/20230801/1048410069.html

Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа

Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру

Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа

Между Польшей и Украиной назревает дипломатический скандал; Лукашенко рассказал новые подробности о судьбе группы "Вагнер"; ЕС призывает Россию "простить" удары беспилотников по "Москва-Сити"

2023-08-01T19:05

2023-08-01T19:05

2023-08-01T19:05

эксклюзив

хроники

польша

украина

евросоюз

чвк "вагнер"

белоруссия

москва

беспилотники

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Украинский МИД вызвал польского послаПосла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого официально вызвали 1 августа в МИД Украины из-за "антиукраинского" высказывания одного из сотрудников администрации польского президента Анджея Дуды.Прецедентом послужили слова руководителя Офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчина Пшидача о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши и ей стоило бы начать ценить это.Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил об этом в соцсетях:"Во время встречи было подчеркнуто, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не отвечают действительности и являются недопустимыми.Уверены, что украинско-польская дружба гораздо более глубока, чем политическая уместность. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и крепость отношений между нашими народами. Никакие заявления не помешают нам совместно отвоевать мир и отстроить сильное европейское будущее."Обострение украинско-польских отношений связано, прежде всего, с запретом польской стороны на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, истекающим 15 сентября. Помимо Польши к ограничениям присоединились Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия, защищая, по словам их лидеров, свою сельскохозяйственную отрасль.Ранее, 19 июля, издание Reuters, ссылаясь на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, сообщило, что перечисленные страны намеренны обратиться к Еврокомиссией, с требованием продлить этот запрет, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции в тот же день, заявил, что Варшава не планирует открыть границу для украинской зерновой продукции 15 сентября, когда текущий запрет перестанет действовать, передавало агентство Polska Agencija Prasowa.В Киеве в свою очередь назвали запрет "дискриминационным" и пригрозили зеркальными мерами: первая вице-премьер, министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявила, что и президент Украины, и премьер-министр, и ее правительство стоят на позициях, что 15 сентября – "окончательная критическая дата"."После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, существовавших для Украины."Обращаясь к народу Украины, президент Владимир Зеленский также подчеркивал, что "невозможно, чтобы запрет был продлен"."Вагнера" нужны Белоруссии – ЛукашенкоНаходящиеся на территории Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" обучают невоюющую армию республики, заявил 1 августа в эфире национального телевидения президент страны Александр Лукашенко.Свой опыт белорусским военным они передают совершенно бесплатно, подчеркнул он."Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, - это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт", - рассказал Лукашенко."Вагнера" никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ, заверил он. Ранее, встречаясь с президентом РФ Владимиром Путиным, он говорил о том, что бойцы "Вагнера" "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув".Под "взбесившейся Польшей", Лукашенко, вероятно, подразумевает усиление польской армии: в субботу, 29 июля, Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".Накануне, 31 июля, замглавы МВД Польши и администрации Мацей Васик в эфире "Радио Тройка" заявил, что польские пограничники располагают информацией о том, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать".Он добавил, что Лукашенко понимает только грубую силу, поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска.Также в понедельник польское Минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов.Уполномоченный польского правительства по безопасности Станислав Жарина добавил к этому сообщению, что на границе с Белоруссией "опасно", а на польские патрули нападают "агрессивные иностранцы"."Не отвечать" за атаки БПЛАЕвросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции, заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в ходе брифинга.У Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву, уточнила она.Оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, цитирует слова Массрали "Парламентская газета".В ночь на вторник Минобороны России сообщило, что "киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье". Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в одну из башен "Москва-Сити".Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет."Угроза существует, все меры принимаются" - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Депутат Государственной думы России Андрей Гурулев назвал атаки терактами, "не имеющими отношения к ведению боевых действий" и нацеленными на запугивание населения.По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.

https://ukraina.ru/20230801/1048389319.html

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https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html

https://ukraina.ru/20230801/1048407971.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, польша, украина, евросоюз, чвк "вагнер", белоруссия, москва, беспилотники