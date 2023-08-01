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Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении - 01.08.2023 Украина.ру

Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на Ореховском направлении. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

2023-08-01T10:44

2023-08-01T10:44

2023-08-01T10:44

евгений балицкий

новости

всу

запорожская область

новые регионы

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"Противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", - написал он.Балицкий также рассказал, что за минувшие сутки украинские военные совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области (в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях).Накануне Балицкий сообщил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам украинские солдаты отказываются идти в наступление на Запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы выжить.

https://ukraina.ru/20230727/1048289425.html

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евгений балицкий, новости, всу, запорожская область, новые регионы