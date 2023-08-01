Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении - 01.08.2023 Украина.ру
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Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении - 01.08.2023 Украина.ру
Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на Ореховском направлении. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
2023-08-01T10:44
2023-08-01T10:44
евгений балицкий
новости
всу
запорожская область
новые регионы
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"Противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", - написал он.Балицкий также рассказал, что за минувшие сутки украинские военные совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области (в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях).Накануне Балицкий сообщил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам украинские солдаты отказываются идти в наступление на Запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы выжить.
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евгений балицкий, новости, всу, запорожская область, новые регионы
Евгений Балицкий, Новости, ВСУ, Запорожская область, Новые регионы

Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

10:44 01.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на Ореховском направлении. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
"Противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", - написал он.
Балицкий также рассказал, что за минувшие сутки украинские военные совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области (в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях).

"Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на Ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", - заверил врио губернатора.

Накануне Балицкий сообщил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам украинские солдаты отказываются идти в наступление на Запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы выжить.
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 09:37
Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступленияВ украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости
 
Евгений БалицкийНовостиВСУЗапорожская областьНовые регионы
 
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