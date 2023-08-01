Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на Ореховском направлении. Об этом сообщил 1 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
"Противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни", - написал он.
Балицкий также рассказал, что за минувшие сутки украинские военные совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области (в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях).
"Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на Ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад", - заверил врио губернатора.
Накануне Балицкий сообщил о колоссальных потерях ВСУ. По его словам украинские солдаты отказываются идти в наступление на Запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы выжить.
27 июля, 09:37Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступленияВ украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости