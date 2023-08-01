https://ukraina.ru/20230801/1048390982.html

Хроника энергетической войны. Цены на нефть растут, как и спрос на уголь

Хроника энергетической войны. Цены на нефть растут, как и спрос на уголь - 01.08.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Цены на нефть растут, как и спрос на уголь

С начала июля 2023 года цена нефти марки Brent подскочила на 12%, WTI – на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи в Саудовской Аравии и России.

2023-08-01T04:52

2023-08-01T04:52

2023-08-01T04:52

эксклюзив

энергетика

зарубежье

нефть

уголь

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Несмотря на попытки энергоперехода, спрос на уголь в мире побил рекордПотребление угля во всем мире в 2022 году выросло на 3,3%, достигнув 8,3 миллиарда тонн, что превысило предыдущий рекорд в 7,9 млрд т, достигнутый в 2013 году. Такая информация содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 28 июля.Как отмечают эксперты МЭА, этот рост произошел, несмотря на замедление мировой экономики и попытки энергоперехода в странах Запада. Рост потребления угля достигнут в основном благодаря более доступным и относительно дешевым запасам этого энергоносителя во многих регионах мира, особенно в сравнении с природным газом.В отчёте также отмечено, что в первом полугодии 2023 года мировой спрос на уголь увеличился на 1,5%, достигнув 4,7 млрд т. Это увеличение произошло за счет увеличения производства электроэнергии (+1%) и промышленного использования угля (+2%).В то же время увеличение потребления угля в Китае и Индии на более чем 5% в январе-июне 2023-го компенсировало снижение потребления угля в США и странах Евросоюза. В 2021 году Китай и Индия уже потребляли 2/3 угля в мире, что в два раза превышало объем потребления остальных стран. По прогнозам МЭА, доля этих двух стран достигнет почти 70% мирового потребления угля в 2023-м.Эксперты агентства считают, что добыча угля в России в текущем году может снизиться на 2,9%, до 429 млн т – после предполагаемого роста на 1,4% в январе-июне. Тем не менее, МЭА подчеркивает, что после рекордных скидок в 2022 года, ныне скидки на российский уголь практически исчезли.При этом в Минэнерго РФ считают, что добыча угля в России в 2023 году составит 440 миллионов тонн, половина из которых уйдёт на экспорт. По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, Россия ежегодно увеличивала экспорт угля в Китай и в этом году "не будет менять традицию". Чиновник также отметил, что динамика экспорта в летние месяцы может быть "не совсем показательной" из-за того, что летом 2022 года компании перестраивали работу из-за введения с 10 августа эмбарго ЕС на импорт российского угля.В феврале 2022-го Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение об увеличении поставок угля в КНР до 100 млн т в год. Кроме этого, осенью 2021 года Россия и Индия заключили меморандум об увеличении объемов поставок в республику российского коксующегося угля до 40 млн т в год.Цены на нефть продолжают расти, Urals уже дороже $65 за баррель28 июля 2023 года стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,89%, до 84,99 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,61%, до 80,58 долларов за баррель.В целом за прошедшую неделю нефть Brent стала дороже на 4,8%, WTI – на 4,6%. В последний день июля стоимость сентябрьских фьючерсов выросла незначительно: Brent – на 0,01%, до 84,42 долларов за баррель, WTI – на 0,04%, до 80,61 долларов за баррель.С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI – на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией. Сильные макроэкономические данные, в том числе о росте ВВП США, могут поддержать рост цен на нефть в ближайшее время, отмечают аналитики.Кроме того, на минувшей неделе цена на нефть Urals достигла 65,42 долларов за баррель на базисе FOB в порту Приморск, сообщило 26 июля 2023 года международное ценовое агентство Argus. Потолок цен (price cap), установленный Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд стран) на уровне 60 долларов за баррель, нефть Urals пробила ещё 12 июля 2023-го, когда её стоимость в порту Новороссийск составила 60,78 доллара за барр.При этом с января по июнь российские нефтяные компании пробурили более 14,7 тыс. км эксплуатационных скважин. Это на 6,6% больше плана и на 8,6% превышает показатели за аналогичный период 2022 года, сообщило 31 июля американское агентство Bloomberg. Рекордные темпы бурения наблюдаются несмотря на то, что Россия договорилась с ОПЕК+ о длительном сокращении добычи.Как отмечают эксперты, увеличение бурения напрямую не приводит к росту добычи нефти, однако вносит вклад в будущие производственные мощности. Россия может заложить основу для увеличения объемов добычи после завершения сроков добровольного сокращения, пишет агентство.Кроме того, отмечает Bloomberg, по мере старения нефтяных месторождений требуются более интенсивные темпы бурения для поддержания прежнего уровня производительности.В феврале вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, затем сокращение было продлено до конца 2023 года. По словам Новака, добыча в нынешнем году снизится на 20 млн т, до 515 млн т. Вместе с тем Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн баррелей в сутки.На мировом рынке появились новые крупные торговцы российской нефтьюШесть новых крупных покупателей российской нефти, о которых ранее не было известно, внезапно стали заметными игроками на мировом сырьевом рынке, сообщило на минувшей неделе агентство Bloomberg.Агентство проанализировало данные российской таможни по экспорту за последние четыре недели 2022 года (то есть после введения "ценового потолка" на российскую нефть). Согласно этим данным, на шесть ранее неизвестных компаний, базирующихся в Гонконге и Дубае, приходился объем экспорта российской нефти в общей сложности в 1,4 миллиона баррелей в день.Этого объема вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности в нефти крупной европейской страны, такой, например, как Великобритания или Италия. Bloomberg пишет, что до начала российской военной операции на Украине примерно столько же нефти экспортировали из РФ такие гиганты, как Trafigura или Vitol, но сейчас они не работают с российским сырьем.После введения санкций на поставки энергоносителей основными покупателями нефти из России являются Индия и Китай. В ТОП-15 крупнейших покупателей нефти из России, действительно, входят несколько компаний из Китая и Индии. Но есть там и новички – те самые шесть компаний, о которых ранее было ничего не известно.Крупнейшей из них оказалась компания Nord Axis Ltd., которая в декабре 2022-го покупала 521 тысячу баррелей российской нефти в день, все у корпорации "Роснефть". Nord Axis, зарегистрированная в феврале прошлого года в Гонконге, была неизвестна на нефтяном рынке до июля, когда она была объявлена покупателем доли Trafigura в флагманском проекте "Роснефти" Vostok Oil.Bloomberg пишет, что журналисты агентства не смогли найти вебсайт Nord Axis, связаться с компанией им тоже не удалось. "Роснефть" была также недоступна для комментариев.Другой новичок на рынке – дубайская компания Tejarinaft FZCO – в декабре минувшего года покупала у "Роснефти" по 244 тысячи баррелей нефти в день. На телефонный звонок в компанию ответила секретарша, находившаяся во временном офисном помещении. Переадресовать звонок она отказалась. Сообщение, отправленное на адрес электронной почты, который был указан на сайте компании, пришло обратно.Помимо вопросов о том, не являются ли эти компании подставными, Bloomberg интересуется: как шесть никому не известных трейдеров смогли оплатить объем российской нефти, который в указанный период стоил более 2 миллиарда долларов?Агентство пришло к выводу, что благодаря теневым схемам с использованием фиктивных нефтетрейдеров Москве удается успешно обходить западные санкции.Венгрия хочет снизить зависимость от российского газаВенгрия хочет получать не только российский и азербайджанский газ через Турцию, идут переговоры также о закупке турецкого газа. Об этом 29 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Согласно долгосрочным контрактам, основная часть газа, поступающего в Венгрию из России, идет через газопровод "Турецкий поток". Годовой объем поставок составляет 3,5 миллиарда кубометров, при этом с начала 2023 года в страну уже было поставлено более 2 млрд м. куб., что помогает обеспечить безопасное энергоснабжение страны перед зимой.Венгрия также стремится к диверсификации источников энергоснабжения. Так, 28 июля было объявлено, что в соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 миллионов кубометров газа в венгерские подземные хранилища газа (ПХГ).Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и SOCAR 2 июня 2023-го подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца текущего года будет поставлено 100 миллионов кубометров азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 миллиарда кубометров в год.При этом Венгрия ведёт переговоры с Турцией не только о возможностях транзита газа, но и о прямых его поставках из Турции. Речь о сотрудничестве с компанией BOTAS.Венгрия также работает над диверсификацией поставок газа в краткосрочной перспективе, планируя увеличить импорт азербайджанского газа, поставки сжиженного природного газа (СПГ) через СПГ-терминал на хорватском острове Крк и разработать газовое месторождение в Румынии.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, зарубежье, нефть, уголь