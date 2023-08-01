Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
ВС РФ хорошо работают по дальним тылам противника, уничтожая его военный потенциал там, куда еще не дошла российские подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T04:24
2023-08-01T04:24
новости
одесса
бомбардировщики
потенциал
вкс
порты
украина
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Во время Великой Отечественной войны у Советского Союза не было стратегических четырехмоторных бомбардировщиков, несущих на себе тонны заряда. Румынские нефтепромыслы бомбила союзная авиация, а советские войска занимались истреблением остальных сил Вермахта на поле боя, рассказал эксперт.Российские ВКС, ракетные войска и флот "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Та же "калибровка" Одессы и Николаева была обусловлена только тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост, заключил собеседник издания.Если бы противник не занимался этими "глупостями", Москва могла бы продлить "зерновую сделку" и завершить конфликт с обоюдным интересом. Но украинские власти повели себя соответствующим образом и получили соответствующий результат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230729/1048341420.html
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452
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новости, одесса, бомбардировщики, потенциал, вкс, порты, украина
Новости, Одесса, бомбардировщики, потенциал, ВКС, порты, Украина

Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ

04:24 01.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрейсер "Адмирал Кузнецов" и СКР "Адмирал Григорович" впервые задействованы в операции в Сирии
Крейсер Адмирал Кузнецов и СКР Адмирал Григорович впервые задействованы в операции в Сирии
© Министерство обороны РФ
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ВС РФ хорошо работают по дальним тылам противника, уничтожая его военный потенциал там, куда еще не дошла российские подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время Великой Отечественной войны у Советского Союза не было стратегических четырехмоторных бомбардировщиков, несущих на себе тонны заряда. Румынские нефтепромыслы бомбила союзная авиация, а советские войска занимались истреблением остальных сил Вермахта на поле боя, рассказал эксперт.
"Сейчас наша ситуация намного лучше (чем в годы Великой Отечественной войны. - Ред.). У нас самодостаточная авиация. И у нас сохранилось много компетенций, которые мы наращиваем (беспилотники, дроны-камикадзе и ракеты). И самое главное, что это все у нас – свое", - подчеркнул Полищук.
Российские ВКС, ракетные войска и флот "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Та же "калибровка" Одессы и Николаева была обусловлена только тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост, заключил собеседник издания.
Если бы противник не занимался этими "глупостями", Москва могла бы продлить "зерновую сделку" и завершить конфликт с обоюдным интересом. Но украинские власти повели себя соответствующим образом и получили соответствующий результат, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
29 июля, 10:15
Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моряЕсли Россия отрежет от моря Украину, она лишится товарных и военных поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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