Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрейсер "Адмирал Кузнецов" и СКР "Адмирал Григорович" впервые задействованы в операции в Сирии
© Министерство обороны РФ
ВС РФ хорошо работают по дальним тылам противника, уничтожая его военный потенциал там, куда еще не дошла российские подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время Великой Отечественной войны у Советского Союза не было стратегических четырехмоторных бомбардировщиков, несущих на себе тонны заряда. Румынские нефтепромыслы бомбила союзная авиация, а советские войска занимались истреблением остальных сил Вермахта на поле боя, рассказал эксперт.
"Сейчас наша ситуация намного лучше (чем в годы Великой Отечественной войны. - Ред.). У нас самодостаточная авиация. И у нас сохранилось много компетенций, которые мы наращиваем (беспилотники, дроны-камикадзе и ракеты). И самое главное, что это все у нас – свое", - подчеркнул Полищук.
Российские ВКС, ракетные войска и флот "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Та же "калибровка" Одессы и Николаева была обусловлена только тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост, заключил собеседник издания.
Если бы противник не занимался этими "глупостями", Москва могла бы продлить "зерновую сделку" и завершить конфликт с обоюдным интересом. Но украинские власти повели себя соответствующим образом и получили соответствующий результат, заключил собеседник издания.
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