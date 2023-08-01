https://ukraina.ru/20230801/1048368723.html

Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ

ВС РФ хорошо работают по дальним тылам противника, уничтожая его военный потенциал там, куда еще не дошла российские подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T04:24

2023-08-01T04:24

2023-08-01T04:24

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одесса

бомбардировщики

потенциал

вкс

порты

украина

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Во время Великой Отечественной войны у Советского Союза не было стратегических четырехмоторных бомбардировщиков, несущих на себе тонны заряда. Румынские нефтепромыслы бомбила союзная авиация, а советские войска занимались истреблением остальных сил Вермахта на поле боя, рассказал эксперт.Российские ВКС, ракетные войска и флот "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Та же "калибровка" Одессы и Николаева была обусловлена только тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост, заключил собеседник издания.Если бы противник не занимался этими "глупостями", Москва могла бы продлить "зерновую сделку" и завершить конфликт с обоюдным интересом. Но украинские власти повели себя соответствующим образом и получили соответствующий результат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230729/1048341420.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, бомбардировщики, потенциал, вкс, порты, украина