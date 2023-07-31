https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html

17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскими

17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскими - 31.07.2023 Украина.ру

17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскими

В рамках медиа-проекта, раскритикованного международными правозащитниками как нарушающего Женевские конвенции, Украина сфабриковала фейк о том, что РФ запросила на обмен гражданских пленных и отказалась от них

2023-07-31T17:56

2023-07-31T17:56

2023-07-31T17:56

репрессии на украине

украина

россия

обмен пленными

политзаключенные

провокация

эксклюзив

женевская конвенция

пытки

суицид

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Фейк отработали на 17-летнем политзаключенном Владимире Маркине. Его вывезли из СИЗО якобы на обмен, а потом вернули обратно.Украина предлагает "искать своих"27 июля в сети появилось видео, где некто Дмитрий Карпенко, представляющийся украинским журналистом, общается в СИЗО с несовершеннолетним Владимиром Маркиным из Бахмута (Артемовска), которого осудили на 10 лет за передачу России данных о перемещении ВСУ. Никаких доказательств суд не рассматривал, парня склонили к признанию вины, пообещав ему скорый обмен в Россию. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов, который вместе с изданием "Украина.ру" по личной инициативе занимается вопросом обмена гражданских пленных, еще весной в неформальных беседах с представителем офиса украинского омбудсмена Александром Кононенко обсуждал перечень людей, которых хотелось бы обменять в первую очередь. Среди них были названы 17-летний Владимир Маркин и 18-летняя Анастасия Глущенко — представители так называемой Молодой гвардии Бахмута. Кононенко согласился с тем, что их можно обменять и в свою очередь предложил список из лиц, которых Украина хотела бы получить от России.На этом в тот момент неформальные переговоры завершились, поскольку руководство России выразило одобрение инициативе Кузнецова, но юридическая процедура обмена гражданских пока не разработана и нет официально назначенного ответственного органа, который мог бы осуществить такой обмен. Хотя переговоры и консультации с различными государственными органами по этому поводу идут. 7 июля "Украина.ру" провела мультимедийную конференцию по вопросу обмена гражданскими, на которой был определен ряд вопросов, которые нужно решить для того, чтобы долгожданный обмен начался. Вопросы постепенно решаются, но, к сожалению, слишком медленно. Пока решения со стороны России нет.Ролик с Владимиром Маркиным снят журналистами Владимиром Золкиным и Дмитрием Карпенко в рамках проекта "Ищи своих" под кураторством МВД Украины, а именно советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива. По словам Андрусива, проект якобы создан для того, чтобы граждане РФ имели возможность найти своих родственников, которых на Украине взяли в плен. Однако даже адрес сайта проекта 200rf.com (отсылка к "грузу 200" — обозначению груза с телами убитых солдат) говорит об ином.Америка требует прекратить3 марта, буквально сразу после запуска проекта, рупор правящей парти США газета The Washington Post опубликовала большую статью, в которой эксперты в области военной юстиции объясняют, что украинский проект нарушает международное право.10 марта 2022 года правозащитная организация Human Rights Watch (да, американская и ангажированная, но именно она в 2015 году зафиксировала наличие на Украине тайных тюрем СБУ, где содержались и подвергались пыткам похищенные противники постмайданного режима) потребовала от украинских властей прекратить публиковать в социальных сетях видео с пленными российскими солдатами, которые выставляют их на всеобщее обозрение, в частности те, которые демонстрируют их унижение или запугивание. Такое обращение с военнопленными, по мнению организации, нарушает положения Женевских конвенций, направленные на обеспечение достойного обращения с захваченными комбатантами со всех сторон."Служба безопасности Украины (СБУ), главный орган безопасности украинского правительства, имеет аккаунт в Telegram с примерно 868 000 подписчиков, где она размещает видео захваченных российских солдат, которые появляются в кадре под принуждением или раскрывают свои имена, идентификационные номера и другую личную информацию, включая имена и домашние адреса их родителей. СБУ делится этими видео на своих страницах в Facebook*, Twitter, YouTube и Instagram** с примерно 978 000 подписчиков. Канал Telegram, который, по-видимому, находится в ведении Министерства внутренних дел, имеет более 847 000 подписчиков и имеет аффилированный веб-сайт и канал на YouTube", — заявили правозащитники.Старший юрисконсульт Human Rights Watch Эйслинг Рейди сказала, что Украина обязана защищать военнопленных от превращения в объект общественного любопытства, а также от запугивания и унижения. "Украинские власти должны прекратить размещать эти видео в Интернете", — заявила она.Кроме того, организация обратилась к руководству платформ соцсетей с требованием разобраться, подпадают ли несовместимые с Женевскими конвенциями ролики под их действующую политику и пресечь распространение такого контента. Ответа не последовало.Украинские же власти отметили, что интервью не нарушают принципы международного права, так как являются не допросом, а частной беседой с предоставлением согласия на ведение видеофиксации, а проект имеет исключительно гуманитарные цели."Обычно я ломаю людей, но теперь поломали меня"Итак, ролик, нарушающий международное право, записан с несовершеннолетним гражданским пленным Владимиром Маркиным. Причем записан он в 4 этапа.Первый сделан предположительно во второй половине июня 2023 года. На нем интервьюер Дмитрий Карпенко курит рядом с несовершеннолетним в тесном помещении для свиданий с адвокатами в СИЗО, объясняя свое поведение тем, что Маркин совершал взрослые поступки, а значит, и вести себя с ним нужно по-взрослому.Карпенко говорит, что 2,5-часовая беседа с заключенным состоялась значительно раньше текущей встречи, но он не смог быстро собрать ролик.— Обычно я ломаю людей, с которыми общаюсь, а теперь я сам поломан. Я получается не смог тебя переубедить?— Мне сложно ответить. Я придерживаюсь своего мнения.— Какого?— Пророссийского. Хотя были и интересные аргументы.— Какие.— Ну, про историю Советского Союза, например.— И у тебя не поменялось мнение про Россию?— Про Россию нет.Провокатор спрашивает, был ли несовершеннолетний Маркин участником совершения терактов, доказывая, что сведения, которые передавал заключенный, не исключали попадание в мирных граждан. Проблема только в том, что само по себе попадание в мирных граждан во время военных действий хоть и абсолютно ужасное явление, но терактом не является. Достаточно заглянуть в закон Украины "О терроризме". Но суть даже не в этом, а в том, что в деле Маркина нет ни потерпевших, ни погибших. Парня судили за передачу информации о расположении ВСУ, о гибели кого-то в связи с этой передачей в деле ничего нет. А в идентичном деле Насти Глущенко в судебном процессе выяснилось, что в те позиции, данные о которых она якобы передавала, даже не было прилетов. Это подтвердили и прокуроры, и следователи СБУ.Несмотря на то, что никаких погибших в деле нет, провокатор Карпенко давит на Володю.— А ты не хотел бы искупить вину?— Как? Пойти в ВСУ?­— Нет. Тебя туда не возьмут.— Я знаю, я бы и не согласился. Не хочется менять шапки.— А поработать на нашу страну, сделать там то же самое, что ты делал здесь?— Тоже нет.— Почему?— Не хочу менять шапки.Довели до мысли о самоубийствеКарпенко продолжает попытки сломать несовершеннолетнего Маркина, пытаясь доказать ему, что в России у парня нет будущего, что для России он предатель Украины, который может потом предать и Россию, что его после приговора в РФ не возьмут ни на какую государственную работу. В общем, журналист ведет себя не как журналист, а как оперативник на допросе, а интервью и выглядит как настоящий допрос. Карпенко давит, провоцирует на ответы, которые могут быть плохо восприняты в России — прихваты, которые я сам неоднократно слышал на допросах в 2014 году, когда мне ничего не смогли предъявить, а потом в 2017 году, когда предъявили "антиукраинские" заметки в интернете. А парню — всего 17 лет, он сидит в тюрьме, один во враждебном окружении, сломать его — невелика заслуга. Однако не получается.Затем включается длинный ролик, который был записан раньше, видимо, в начале июня 2023 года. Карпенко 2,5 часа пытается убедить Маркина, что Россия — это вселенское зло, рассказывает мифы о том, как СССР был союзником гитлеровской Германии, как проводили совместные парады (речь идет о передаче Германией Советскому Союзу белорусского города Бреста, когда были сделаны фотографии выхода из города немецкой армии и захода туда Красной Армии), как СССР потерял в четыре раз больше войск, чем Германия (войск потерял одинаково, остальные жертвы — это убитое нацистами гражданское население). В общем, пересказывает сюжеты Суворова-Резуна и соросовских учебников — широко распространённые мифы. Это не говоря про всякий бред об Иване Грозном, Петре Первом и потемкинских деревнях. Ну, и говорит парню, что Россия уже проиграла (Маркин ответил, что считает, что Россия победит), продолжает сдавать территории и потеряла уже 900 тысяч человек убитыми и раненными. И, конечно, Карпенко пытается доказать, что такие как Маркин России не нужны и его никогда не обменяют.Для полнейшего понимания общей атмосферы интервью, Россию Карпенко называет "Рабзией" (наверное, от слова "рабство"), а ее жителей — "рабзиянами".Эти и другие приемы психологического давления доводят Володю до того, что он говорит, что готов застрелиться. Такой вот гуманитарный проект, не нарушающий международного законодательства.Операция "провокация"Третья часть склейки сделана 27 июля 2023 года. Карпенко и Маркин находятся в другой локации — в фильтрационном пункте, как сообщает украинский журналист. Он объясняет, что полное интервью выкладывает только сейчас, поскольку военные дали ему указание публиковать материал после обмена. Неужели таковой состоялся и об этом ничего не известно?Карпенко заявляет, что 4 июля (за два дня до конференции "Украины.ру" об обмене гражданских пленных, о проведении которой было объявлено как раз в это время) суд по ходатайству прокуратуры освободил Володю Маркина от отбывания наказания в связи с обменом в Россию. Володю передали в фильтрационный пункт, в котором к моменту последнего интервью он находился уже более трех недель, но Россия его не забирает. Карпенко разводит руками: "Вот видите, Украина выполнила все обязательства, а России не нужны ее люди, теперь ты отправишься обратно в СИЗО". Звонят Володиной маме. Оказывается, прошение об обмене подал не только сын, но еще и родители, хотя они не находятся ни под стражей, ни под уголовным преследованием. На каком основании их должны обменивать — непонятно. Мать около месяца находится в Харькове "на чемоданах" и готова к переезду. Но Россия запросила Володю, а потом бросила и теперь он будет сидеть 10 лет — так заявляет Карпенко.Что это было?Россия пока еще никого не запрашивала. Как было сказано, Владимир Маркин фигурировал в неформальном обсуждении депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова и представителя украинского омбудсмена Александра Кононенко весной 2023 года. Стороны даже поменялись списками людей, которых они бы хотели получить. Это был важный диалог, но никаких официальных решений еще не принято, процесс обмена на сегодняшний день не согласован. Но Маркину и его родителям, по всей видимости, сообщили иное. Мало того, сообщили, что Россия якобы пообещала забрать не только самого политзаключенного, но и его мать с отцом. Обнадеженные люди даже собрали вещи. А затем их буквально ударили по голове сообщением, что все отменяется. Так можно сломать даже самого закаленного бойца, не то, что несовершеннолетнего парня. Но Володя держится стойко, успокаивает маму, говорит, что все будет хорошо, что они все выдержат.А потом в ход идет четвертый эпизод. Маркин подписывает заявление о возвращении его в СИЗО и, не выдержав зверского давления, рыдает, прося сквозь слезы прощения у родителей и снова повторяя, что должен быть убит за свое несознательно поведение. Любая правозащитная организация, любой психолог скажут, что парня довели до мысли о самоубийстве. Это как минимум. А данный фрагмент точно записан тайно, без разрешения заключенного, что вне всяких сомнений нарушает все возможные международные законы. Такой вот гуманитарный проект.В пятой, финальной части видеоролика, Карпенко подводит итоги: вот, посмотрите, как на самом деле ведет себя Маркин, который во время интервью "был дерзок" и держался своих убеждений. И вот чего стоит Россия, которая пообещала ему освобождение, а потом бросила на произвол судьбы. Интересно, на какой день заключения в условиях украинских СИЗО начал бы плакать сам Карпенко, попади он туда…Ролик смонтирован по следующей схеме:Вышедший ролик — несомненная провокация, попытка сорвать как диалог об обмене, так и веру политзаключенных в будущую свободу, попытка запугать симпатизирующих России людей, которых обязательно схватит СБУ, а РФ их не заберет, поскольку они ей не нужны. Провокация изготовлена в преддверии конференции "Украина.ру", которая дала людям хоть минимальную, но надежду на избавление. Но мы продолжим нашу работу, которая обязательно приведет к результатам. Не завтра. Но надежда есть.* Запрещено в РФ.** Запрещено в РФ.Мы продолжаем собирать информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем.В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен). Будут опубликованы только те истории, герои которых (либо их родственники) дали согласие на публикацию, или те, которые ранее уже появлялись в СМИ.Адреса для связи: чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или почта editors@ukraina.ru

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украина, россия, обмен пленными, политзаключенные, провокация, эксклюзив, женевская конвенция, пытки, суицид