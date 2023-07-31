https://ukraina.ru/20230731/1048377522.html

Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать

Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать - 31.07.2023 Украина.ру

Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году, передает 31 июля "Украинская правда"

2023-07-31T14:28

2023-07-31T14:28

2023-07-31T14:28

"азов"

новости

главари

турция

требование

россия

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"Денис (Прокопенко, командир "Азова". – Ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко.По его словам, для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова" на поле боя нет.Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца".Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. А решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.*Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230711/1047928107.html

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"азов", новости, главари, турция, требование, россия