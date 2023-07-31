Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать - 31.07.2023 Украина.ру
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Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать
Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать - 31.07.2023 Украина.ру
Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать
Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году, передает 31 июля "Украинская правда"
2023-07-31T14:28
2023-07-31T14:28
"азов"
новости
главари
турция
требование
россия
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"Денис (Прокопенко, командир "Азова". – Ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко.По его словам, для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова" на поле боя нет.Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца".Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. А решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.*Организация признана террористической и запрещена в России.
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"азов", новости, главари, турция, требование, россия
"Азов", Новости, главари, Турция, требование, Россия

Нарушат договор об обмене: вернувшиеся на Украину главари Азова* снова пойдут воевать

14:28 31.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Михаил Андроник
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Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году, передает 31 июля "Украинская правда"
"Денис (Прокопенко, командир "Азова". – Ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко.
По его словам, для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова" на поле боя нет.
"Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – указал он.
Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца".
Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. А решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Ярослав Манцевич интервью
11 июля, 07:45
Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделкуПеред Россией стоит нелегкая задача - истощить ресурсы ВСУ, в том числе поставленные странами НАТО и США — после этого мы пойдем в наступление. Также гражданам Европы важно дать прочувствовать всю тяжесть военного бремени, упавшего на их плечи из-за Украины.
 
"Азов"НовостиглавариТурциятребованиеРоссия
 
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