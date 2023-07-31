https://ukraina.ru/20230731/1048377339.html

Не картошку же копать приехали: замглавы МВД Польши заявил, что следит за группой "Вагнера" в Белоруссии

Не картошку же копать приехали: замглавы МВД Польши заявил, что следит за группой "Вагнера" в Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру

Не картошку же копать приехали: замглавы МВД Польши заявил, что следит за группой "Вагнера" в Белоруссии

Польские пограничники располагают информацией о том, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать". Об этом в эфире "Радио Тройка" 31 июля заявил замглавы МВД и администрации Мацей Васик

2023-07-31T14:15

2023-07-31T14:15

2023-07-31T14:27

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польша

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

белоруссия

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"Да, у польских служб есть такая информация (О местонахождении бойцов группы "Вагнер". - Ред.). Мы следим за этим процессом. У них есть специальное место в центре Белоруссии, где располагается их полигон. На самом деле их цели точно неизвестны, но польские спецслужбы отслеживают процесс перемещения вагнеровцев по Белоруссии", - сказал Васик.Он добавил, что роль бойцов "Вагнера" не стоит недооценивать, так как это опытные военные, поработавшие в Сирии, Африке и в Артемовске. И услуги таких военных, уверен польский чиновник, не могут стоить дешево.Он добавил, что Лукашенко понимает только грубую силу, поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска."Васик испугался?", "А чего это вдруг полякам так страшно стало? Они же всегда хотели победить Россию, а как реальный бой на горизонте замаячил - в кусты. Некрасиво как-то...", "Будут "вагнеры" копать картошку или делать что-то другое - как раз зависит от поведения Польши. Все в их руках", - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 31 июля, польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов.Уполномоченный польского правительства по безопасности Станислав Жарина добавил к этому сообщению, что на границе с Белоруссией "опасно", а на польские патрули нападают "агрессивные иностранцы".В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.За несколько дней до этих заявлений Моравецкого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" "в плохом настроении и хотят на Запад".Параллельно Министерство обороны Белоруссии сообщило о том, что личный состав Вооруженных Сил страны оказывает помощь сельскохозяйственному сектору государства в уборке урожая ввиду кадровой необходимости.

https://ukraina.ru/20230731/1048372165.html

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новости, польша, чвк "вагнер", "вагнеровцы", белоруссия