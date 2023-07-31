Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР - 31.07.2023 Украина.ру
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Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР - 31.07.2023 Украина.ру
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T08:16
2023-07-31T08:16
лнр
андрей марочко
боевики
уничтожение
новости
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"Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины.По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, восемь танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
https://ukraina.ru/20230716/1048045809.html
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лнр, андрей марочко, боевики, уничтожение, новости
ЛНР, Андрей Марочко, Боевики, уничтожение, Новости

Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР

08:16 31.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости
"Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины.
По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, восемь танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
16 июля, 12:23
ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - МарочкоУкраинские военные ударили по Луганску, предположительно, кассетными снарядами, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 16 июля
 
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