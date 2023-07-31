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Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР - 31.07.2023 Украина.ру
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T08:16
2023-07-31T08:16
2023-07-31T08:16
лнр
андрей марочко
боевики
уничтожение
новости
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"Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины.По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, восемь танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
https://ukraina.ru/20230716/1048045809.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, андрей марочко, боевики, уничтожение, новости
ЛНР, Андрей Марочко, Боевики, уничтожение, Новости
Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в Луганской Народной Республике (ЛНР) и уничтожили более трех тысяч боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 31 июля РИА Новости