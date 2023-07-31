Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Киев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Украина в спешном порядке перекидывает на Купянское направление подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, рассказал Алёхин.
Вопрос в том, насколько эти резервы подготовлены. Потому что ВСУ же потеряли много личного состава. И как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Советская школа - лучше, чем западные стандарты, добавил эксперт.
"У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона", - отметил Алёхин.
Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что их главная политические задача - пойти на Мелитополь и Крым, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
28 июля, 09:56Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швамУкраинский "наступ", судя по всему, мягко сдувается, попытки вести активные наступательные действия ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях успеха не приносят. Противник увяз в нашей обороне, а сейчас ВС РФ, используя перевес в артиллерии и авиации, сами переходят к наступательным действиям, правда, широкомасштабными назвать их еще нельзя.