https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html

Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении

Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении - 31.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении

Киев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-07-31T05:30

2023-07-31T05:30

2023-07-31T05:30

новости

запорожье

купянск

наступление

всу

резервы

новые регионы

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Украина в спешном порядке перекидывает на Купянское направление подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, рассказал Алёхин.Вопрос в том, насколько эти резервы подготовлены. Потому что ВСУ же потеряли много личного состава. И как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Советская школа - лучше, чем западные стандарты, добавил эксперт.Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что их главная политические задача - пойти на Мелитополь и Крым, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048322461.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, купянск, наступление, всу, резервы, новые регионы