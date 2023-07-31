Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении - 31.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении
Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении - 31.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении
Киев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-31T05:30
2023-07-31T05:30
новости
запорожье
купянск
наступление
всу
резервы
новые регионы
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Украина в спешном порядке перекидывает на Купянское направление подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, рассказал Алёхин.Вопрос в том, насколько эти резервы подготовлены. Потому что ВСУ же потеряли много личного состава. И как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Советская школа - лучше, чем западные стандарты, добавил эксперт.Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что их главная политические задача - пойти на Мелитополь и Крым, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048322461.html
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новости, запорожье, купянск, наступление, всу, резервы, новые регионы
Новости, Запорожье, Купянск, наступление, ВСУ, резервы, Новые регионы

Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении

05:30 31.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Киев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Украина в спешном порядке перекидывает на Купянское направление подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, рассказал Алёхин.
Вопрос в том, насколько эти резервы подготовлены. Потому что ВСУ же потеряли много личного состава. И как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Советская школа - лучше, чем западные стандарты, добавил эксперт.
"У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона", - отметил Алёхин.
Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что их главная политические задача - пойти на Мелитополь и Крым, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 09:56
Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швамУкраинский "наступ", судя по всему, мягко сдувается, попытки вести активные наступательные действия ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях успеха не приносят. Противник увяз в нашей обороне, а сейчас ВС РФ, используя перевес в артиллерии и авиации, сами переходят к наступательным действиям, правда, широкомасштабными назвать их еще нельзя.
 
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