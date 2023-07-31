https://ukraina.ru/20230731/1048344362.html

Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ

Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ - 31.07.2023 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ

Если генеральное наступление ВСУ началось, его ход не будет принципиально меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-07-31T05:00

2023-07-31T05:00

2023-07-31T05:00

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ВСУ не оставили надежду прорвать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Но другие участки фронта они тоже пытаются прощупать, рассказал Алёхин. В дальнейшем основной ход наступления ВСУ принципиально не поменяется. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, добавил эксперт.Поэтому, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048311979.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, всу, купянск, резервы, вс рф