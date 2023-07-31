Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ - 31.07.2023 Украина.ру
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Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ
Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ - 31.07.2023 Украина.ру
Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ
Если генеральное наступление ВСУ началось, его ход не будет принципиально меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-31T05:00
2023-07-31T05:00
новости
наступление
всу
купянск
резервы
вс рф
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ВСУ не оставили надежду прорвать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Но другие участки фронта они тоже пытаются прощупать, рассказал Алёхин. В дальнейшем основной ход наступления ВСУ принципиально не поменяется. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, добавил эксперт.Поэтому, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048311979.html
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новости, наступление, всу, купянск, резервы, вс рф
Новости, наступление, ВСУ, Купянск, резервы, ВС РФ

Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ

05:00 31.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если генеральное наступление ВСУ началось, его ход не будет принципиально меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
ВСУ не оставили надежду прорвать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Но другие участки фронта они тоже пытаются прощупать, рассказал Алёхин.
В дальнейшем основной ход наступления ВСУ принципиально не поменяется. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, добавил эксперт.

"Более того, Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда", - подчеркнул Алёхин.

Поэтому, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юлия Витязева интервью - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 13:35
Юлия Витязева: Они сами называют свое контрнаступление "мясным"На Украине многие уже говорят, что и Майдан спровоцировали русские. Это очень удобная заместительная память, когда они все для себя неудобное убирают в тень, а на авансцену выводят только собственный эгоизм, амбиции и обиды, считает журналист информационного агентства News Front, а также волонтер и общественный деятель Юлия Витязева.
 
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