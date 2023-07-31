Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убили
Именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Активность Польши на восточном направлении сейчас очень возросла. Польша де-факто воюет с Россией на территории Украины силами ограниченного контингента. По некоторым данным, в зоне СВО погибли порядка 2 тысяч польских граждан, рассказал Безпалько.
В целом амбиции польских политиков заставляют стремиться к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, добавил эксперт.
"Они бы хотели это получить, но так, чтобы за них это сделал кто-то другой, например, старшие дяди из США или Великобритании. А потом бы они подключились. Но больше всего они хотят, чтобы это за них сделали русские. Чтобы они сами себя убили", - подчеркнул политолог.
Риторика польских лидеров в отношении России стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия вообще должна быть уничтожена, заключил собеседник издания.
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28 июля, 05:05Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи ПосполитойНа территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько