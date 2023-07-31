https://ukraina.ru/20230731/1048339921.html

Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убили

Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убили - 31.07.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убили

Именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-31T05:40

2023-07-31T05:40

2023-07-31T05:40

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Активность Польши на восточном направлении сейчас очень возросла. Польша де-факто воюет с Россией на территории Украины силами ограниченного контингента. По некоторым данным, в зоне СВО погибли порядка 2 тысяч польских граждан, рассказал Безпалько.В целом амбиции польских политиков заставляют стремиться к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, добавил эксперт.Риторика польских лидеров в отношении России стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия вообще должна быть уничтожена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048317177.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, сша, великобритания, белоруссия, зарубежье