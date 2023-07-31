Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград
У Польши не должно быть искушения заключить Калининград в блокаду, потому что в этом случае России придется прорубать Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, в которой им придётся одновременно атаковать Белоруссию и Калининград, рассказал политолог.
Если Польша на падёт на Белоруссию и заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся прорубать Сувалкский коридор, добавил Безпалько.
"В этом случае [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг возьмет и скажет: "Мы не поддерживаем руководство в Варшаве, которое приняло ошибочное решение. Мы замораживаем все отношения между Альянсом и Польшей. Мы выступаем за мирное решение конфликта, чтобы не было ядерной войны", - подчеркнул эксперт.
Варшава может решиться на подобную атаку, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", заключил собеседник издания.
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23 июня, 13:28Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выигранаЗапад может осуществить провокацию с украинской "грязной бомбой", чтобы попытаться вынудить Китай и Индию пойти на более жесткие меры в отношении России, считает политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько