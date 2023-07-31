Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград

Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выиграна

Запад может осуществить провокацию с украинской "грязной бомбой", чтобы попытаться вынудить Китай и Индию пойти на более жесткие меры в отношении России, считает политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько