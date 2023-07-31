Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград - 31.07.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград
Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград - 31.07.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград
У Польши не должно быть искушения заключить Калининград в блокаду, потому что в этом случае России придется прорубать Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-31T06:30
2023-07-31T06:30
новости
польша
калининград
белоруссия
граница
россия
зарубежье
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Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, в которой им придётся одновременно атаковать Белоруссию и Калининград, рассказал политолог.Если Польша на падёт на Белоруссию и заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся прорубать Сувалкский коридор, добавил Безпалько.Варшава может решиться на подобную атаку, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230623/1047508221.html
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новости, польша, калининград, белоруссия, граница, россия, зарубежье
Новости, Польша, Калининград, Белоруссия, граница, Россия, Зарубежье

Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград

06:30 31.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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У Польши не должно быть искушения заключить Калининград в блокаду, потому что в этом случае России придется прорубать Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Если поляки не смогут быстро взять Калининград, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, в которой им придётся одновременно атаковать Белоруссию и Калининград, рассказал политолог.
Если Польша на падёт на Белоруссию и заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся прорубать Сувалкский коридор, добавил Безпалько.
"В этом случае [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг возьмет и скажет: "Мы не поддерживаем руководство в Варшаве, которое приняло ошибочное решение. Мы замораживаем все отношения между Альянсом и Польшей. Мы выступаем за мирное решение конфликта, чтобы не было ядерной войны", - подчеркнул эксперт.
Варшава может решиться на подобную атаку, если это вторжение будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию. Также она может решится на агрессию, если поймёт, что Москва полностью "выведена из игры", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 13:28
Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выигранаЗапад может осуществить провокацию с украинской "грязной бомбой", чтобы попытаться вынудить Китай и Индию пойти на более жесткие меры в отношении России, считает политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
 
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