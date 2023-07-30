https://ukraina.ru/20230730/1048351395.html

Украинцы в Польше изучают советский опыт

Украинцы в Польше изучают советский опыт - 30.07.2023 Украина.ру

Украинцы в Польше изучают советский опыт

Большому кораблю – большое плавание, маленькой лодочке – местный пруд. Месяц назад в Лондоне состоялся общезападный саммит по послевоенному восстановлению Украины. Правда говорили не о гипотетическом восстановлении, а о рисках инвестиций в украинскую экономику уже сегодня.

2023-07-30T05:59

2023-07-30T05:59

2023-07-30T06:00

эксклюзив

украина

польша

ростислав ищенко

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Причина понятна – Запад прагматичен, а расчёт на существование по окончании боевых действий хоть какой-то дееспособной Украины с каждым днём представляется всё более фантастическим. С другой стороны, уже вложенные деньги хотелось бы каким-то образом вытащить – не пропадать же добру вместе с несостоявшимся государством.Украинцам стало обидно. Они-то надеялись, что Запад объявит какой-нибудь очередной "план Маршалла", выделит пару сотен миллиардов долларов, большая часть из которых сразу же исчезнет в бездонных карманах причастных к принятию решения о выделении, но пару десятков миллиардов перепадут Украине и их можно будет благополучно распилить в узком кругу достойных людей.Но украинцы – народ упорный, особенно в том, что касается доступа к чужим деньгам. Раз не получилось взять сразу и много, значит надо брать по частям. Через месяц после Лондона (28 июля 2023 года) украинцы собрались в Варшаве с дружественными им и тоже любящими чужие деньги поляками. Решили обсудить восстановление Мариуполя.Почему Мариуполя, спросите вы? Почему не Одесского порта, столь важного для "спасения планеты" от "продовольственного кризиса"? Почему не энергетической инфраструктуры на ещё подконтрольных Киеву территориях, ведь скоро осень, а там и зима, с традиционными проблемами отопительного сезона?Очевидно потому, что Киев не очень рассчитывает продержаться до зимы. Но даже если Россия не успеет (или не захочет) занять всю территорию Украины уже в этом году, всё равно, ведь банда Зеленского живёт на чужие деньги. А на удовлетворение своих потребностей они надеются получать финансирование хотя бы как правительство в изгнании. Не до жиру конечно, но собственные сбережения можно на политическую деятельность не тратить.Ну и потом "восстанавливать Мариуполь", сидя в Киеве (а ещё лучше в Варшаве) очень удобно. Россия же его всё равно бодро отстраивает, так что документальные свидетельства возрождения всегда предъявить можно, а кто хочет проверить как деньги тратились – пусть съездит проверит.Конечно, ни сотни, ни десятки, ни даже просто миллиарды долларов на этом не поднимешь. Но "курочка по зёрнышку клюёт". Планы, проекты, конференции – всё это потянет на десяток-другой миллионов, а рачительные украинцы и не менее рачительные поляки ни одной копеечкой не пренебрегают. Мэр Мариуполя, по версии Киева, Вадим Бойченко даже успел подписать Меморандум в 12 польскими городами и отдельную декларацию с городом-побратимом Гданьском о том, как будут пилить "восстановительный бюджет" потом, в неопределённо далёком но светлом европейском будущем.Пока же главный заработок на откатах с гонораров архитекторам, урбанистам и экспертам, готовящим проекты "украинского возрождения" Мариуполя, ну и на "организационных расходах" на саму конференцию. Вложилась в её проведение ахметовская SCM. Ринат Леонидович так и не осознал, что в 2014 году сделал неправильный выбор, оказался не на той стороне и активы утраченные им в Донецке и Мариуполе – далеко не конец, будут и другие потери. Ахметов всё так же верит, что "Запад ему поможет" вернуть "нажитое непосильным трудом" и, хоть беднеет на глазах, потеряв с момента переворота 2014 года уже ¾ своих активов всё ещё может не испытывая трудностей финансировать подобные конференции десятками.Да и что ему ещё остаётся. Вера в конечную американскую победу греет душу и даёт надежду на возвращение влияния в Донбассе, что позволило бы хотя бы частично компенсировать потери последнего десятилетия. В конце концов у SCM есть собственность и в Европе (в Венгрии, например). Может хоть её удастся сохранить.Да и футбольный бренд "Шахтёр" можно использовать в любой точке планеты. Хоть бы даже на Аляске инуитов в команду набрать – с точки зрения западной повестки очень современно и актуально, можно рассчитывать даже на помощь местного бюджета. Обидно, конечно, Ахметову будет переквалифицироваться из влиятельного миллиардера в простого нищего миллионера, пропагандирующего футбол за Северным полярным кругом. Но хоть голодать не будет.Впрочем, самое интересное во всё этом сборище наивных бизнесменов и матёрых аферистов не судьба бывшей ахметовской собственности. Он поднялся на росте значения Донбасса в украинской политике, на выпадении Донбасса из украинской политики началось его разорение, а с концом Украины закончится и "бизнес" Ахметова. Как ни пытайся сойти за европейца, а работать он может только по-украински, под мощной политической "крышей", способной обеспечить эксклюзивные условия "для своих". Он потому и сделал в своё время выбор в пользу майдана и американцев, что уж очень убедительно ему рассказывали нанятые им американские политтехнологи, как быстро Запад с его 55% мировой экономики "разорвёт в клочья" Россию с её полутора процентами. До сих пор ждёт и надеется.Самое интересное инфантильная наивность мэра Мариуполя, по версии Киева, Вадима Бойченко. Пытаясь сделать приятное польским хозяевам, он заявил: "Польские города также прошли путь возрождения из руин после Второй Мировой войны. Мы стремимся максимально изучать их опыт и основные моменты, которые помогли быстро восстановиться, подняться и стать ведущими городами Европы. В частности такой опыт имеет Варшава".Поляки ему, несомненно, расскажут, как по старым фотографиям создавали новодельное "Старе Място", только не скажут откуда брали средства на реставрацию фасадов и на быстрое восстановление нормальной жизни в разрушенных войной польских городах, где находили рынок сбыта для польских товаров.Послевоенную Польшу одел, обул, накормил и восстановил Советский Союз. Конечно, рабочие руки в основном были польские, не считая советских специалистов и немецких военнопленных. Но всё остальное, от денег, техники и стройматериалов, до продуктов питания и промышленных товаров, поставлял в разрушенную Польшу СССР. Потому и восстановлена нормальная жизнь в Польше была уже к началу 50-х годов, в то время, как на Западе Европы, даже с учётом американского "плана Маршала", из послевоенного кризиса выбрались только к средине-концу того же десятилетия.Поэтому и сейчас, пока Бойченко и компания разводят Ахметова и прочих наивных олигархов на коктейль и булочку в кулуарах конференции по "восстановлению Мариуполя", пока шакалят на "проектах европейских дизайнеров-урбанистов", которые никогда не будут воплощены в жизнь, Мариуполь восстанавливается Россией и Россия же перезапускает экономику на освобождённых территориях.И чтобы узнать, как это было, как есть сейчас и как будет впредь Бойченко и компании совсем не надо было ехать в Варшаву. Достаточно обратиться к истории Украины. Никогда с Запада на Восток не приходили строить и развивать, только грабить и разрушать.После руины семнадцатого века Малороссию восстанавливала Россия. После руины 1917-1920 годов УССР восстанавливала РСФРС. После Великой Отечественной войны Украину восстанавливал СССР. И сейчас восстановление нормальной жизни (в той мере, в какой это возможно под продолжающимися украинскими обстрелами) происходит только на тех территориях, которые Россия освободила от власти киевского режима и его западных хозяев. А там, где хозяйничают американцы, поляки и "евроукраинцы" состояние руины с каждым днём углубляется. Экономики уже нет, а в последнее время и народ начал заканчиваться.Так что не в Варшаве счастье. В Москву надо ехать, чтобы узнать, кто и как восстановил Польшу.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230729/1048324710.html

https://ukraina.ru/20230430/1045746994.html

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2023

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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эксклюзив, украина, польша, ростислав ищенко