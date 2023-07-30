Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
В зоне СВО противник мечется и пускает в ход все свои резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
На Запорожье продолжается контрнаступление ВСУ. Но российские войска правильно угадали с направлением главного удара и добились важных успехов, рассказал Алёхин.
ВС РФ вынудили ВСУ перебрасывать свои резервы на другие направления, чтобы найти бреши в обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная, добавил эксперт.
"Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым", - подчеркнул Алёхин.
Если генеральное наступление Украины всё же началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, заключил собеседник издания.
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28 июля, 15:21Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.