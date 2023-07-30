Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ - 30.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230730/1048342472.html
Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ
Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ - 30.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ
В зоне СВО противник мечется и пускает в ход все свои резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-30T11:49
2023-07-30T11:49
новости
запорожье
наступление
крым
всу
сво
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/28/1034122883_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_21f9e9cf192f95e24b61c987e95ec300.jpg.webp
На Запорожье продолжается контрнаступление ВСУ. Но российские войска правильно угадали с направлением главного удара и добились важных успехов, рассказал Алёхин.ВС РФ вынудили ВСУ перебрасывать свои резервы на другие направления, чтобы найти бреши в обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная, добавил эксперт.Если генеральное наступление Украины всё же началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048326617.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/28/1034122883_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_0601cb0d89455d3f0eb3dfd4a53f2520.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, наступление, крым, всу, сво, новые регионы
Новости, Запорожье, наступление, Крым, ВСУ, СВО, Новые регионы

Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ

11:49 30.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В зоне СВО противник мечется и пускает в ход все свои резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
На Запорожье продолжается контрнаступление ВСУ. Но российские войска правильно угадали с направлением главного удара и добились важных успехов, рассказал Алёхин.
ВС РФ вынудили ВСУ перебрасывать свои резервы на другие направления, чтобы найти бреши в обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная, добавил эксперт.
"Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым", - подчеркнул Алёхин.
Если генеральное наступление Украины всё же началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься уточнения. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
28 июля, 15:21
Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.
 
НовостиЗапорожьенаступлениеКрымВСУСВОНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
13:23Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море
13:20Не завершив украинский кризис, США провоцирую войну за Тайвань
12:44Россия последовательно наращивает мощь своего флота - Путин
12:03Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
11:49Военный эксперт: Противник мечется, потому что мы угадали направление главного удара ВСУ
11:27ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ
10:58Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО
10:35Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
10:15Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
09:44Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
09:19Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"
08:56Беженцы как вишенка на торте. Европа и украинский бумеранг
08:25Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию
08:00Богдан Безпалько: У нас своя трагедия, а у Африки - своя. Почему бы нам не объединиться?
08:00Украинская войсковая организация: зародыш ОУН*
05:59Украинцы в Польше изучают советский опыт
05:38"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"
05:37Евгений Ющук: Британия строит неоимперию, спонсируя ВСУ и покупая жизни украинцев за небольшой прайс
20:06Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе Украины
Лента новостейМолния