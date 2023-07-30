Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море - 30.07.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море
Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море - 30.07.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море
Если Россия решила устроить морскую блокаду Украине, то она доведет это дело до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-30T13:23
2023-07-30T13:23
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бпла
зерновая сделка
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Украина и Запад попытаются осуществить продолжение зерновой сделки без участия России. США и Турция официально заявили, что не будут выделять свои боевые корабли для противодействия нам, понимая, что РФ будет идти до конца в вопросе морской блокады Украины, сказал Клинцевич.Россия полна решимости довести эти предупреждения до конца. Даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы.При этом Украина может напасть на гражданское судно, которое будет идти в российские порты. Его могут атаковать морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230708/1047890092.html
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новости, крым, бпла, зерновая сделка, порты
Новости, Крым, БПЛА, зерновая сделка, порты

Андрей Клинцевич о том, как будет развиваться конфликт в Черном море

13:23 30.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Если Россия решила устроить морскую блокаду Украине, то она доведет это дело до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Украина и Запад попытаются осуществить продолжение зерновой сделки без участия России. США и Турция официально заявили, что не будут выделять свои боевые корабли для противодействия нам, понимая, что РФ будет идти до конца в вопросе морской блокады Украины, сказал Клинцевич.
"Попытки пройти через наши территориальные воды возле Крыма или направить беспилотники в наше воздушное пространство, которые мы обозначили закрытой зоной, тоже невозможны", - отметил эксперт.
Россия полна решимости довести эти предупреждения до конца. Даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы.
При этом Украина может напасть на гражданское судно, которое будет идти в российские порты. Его могут атаковать морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
8 июля, 13:11
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
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