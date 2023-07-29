Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения - 29.07.2023 Украина.ру
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Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения - 29.07.2023 Украина.ру
Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
Постановление о введении чрезвычайного положения подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. Об этом градоначальник сообщил в своем Телеграм-канале около полуночи
2023-07-29T09:21
2023-07-29T09:22
новости
таганрог
ракеты
всу
дмитрий песков
следственный комитет
пво
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Указ мэра предусматривает аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в районе чрезвычайной ситуации.С 7.00 комиссия обследует дома в пострадавшем районе. Представители горадминистрации и управляющих компаний о результатах осмотра квартир будут сообщать сотрудникам Следственного комитета, который уже возбудил уголовное дело по статье "Теракт".ВСУ 28 июля выпустили по Таганрогу две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованного для удара по наземным целям. Дальность стрельбы такого комплекса составляет 600 км. Силам ПВО удалось сбить ракеты, но боевая часть одной из них, содержащая 37 тыс. поражающих элементов, рухнула на центр города.В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, таганрог, ракеты, всу, дмитрий песков, следственный комитет, пво
Новости, Таганрог, ракеты, ВСУ, Дмитрий Песков, Следственный комитет, ПВО

Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения

09:21 29.07.2023 (обновлено: 09:22 29.07.2023)
 
© пресс-служба правительства Ростовской области
© пресс-служба правительства Ростовской области
Читать в
Постановление о введении чрезвычайного положения подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. Об этом градоначальник сообщил в своем Телеграм-канале около полуночи
Указ мэра предусматривает аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в районе чрезвычайной ситуации.
"Границы зоны ЧС на территории города Таганрога: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11", - говорится в тексте документа.
С 7.00 комиссия обследует дома в пострадавшем районе. Представители горадминистрации и управляющих компаний о результатах осмотра квартир будут сообщать сотрудникам Следственного комитета, который уже возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
ВСУ 28 июля выпустили по Таганрогу две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованного для удара по наземным целям. Дальность стрельбы такого комплекса составляет 600 км. Силам ПВО удалось сбить ракеты, но боевая часть одной из них, содержащая 37 тыс. поражающих элементов, рухнула на центр города.
В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам.
 
НовостиТаганрогракетыВСУДмитрий ПесковСледственный комитетПВО
 
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Заголовок открываемого материала
09:25Александр Полищук: Россия в СВО готова к тому, что ВСУ и НАТО могут устроить ей "Белоруссию 1943 года"
09:21Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
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