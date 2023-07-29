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Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения

Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения - 29.07.2023 Украина.ру

Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения

Постановление о введении чрезвычайного положения подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. Об этом градоначальник сообщил в своем Телеграм-канале около полуночи

2023-07-29T09:21

2023-07-29T09:21

2023-07-29T09:22

новости

таганрог

ракеты

всу

дмитрий песков

следственный комитет

пво

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Указ мэра предусматривает аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в районе чрезвычайной ситуации.С 7.00 комиссия обследует дома в пострадавшем районе. Представители горадминистрации и управляющих компаний о результатах осмотра квартир будут сообщать сотрудникам Следственного комитета, который уже возбудил уголовное дело по статье "Теракт".ВСУ 28 июля выпустили по Таганрогу две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованного для удара по наземным целям. Дальность стрельбы такого комплекса составляет 600 км. Силам ПВО удалось сбить ракеты, но боевая часть одной из них, содержащая 37 тыс. поражающих элементов, рухнула на центр города.В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам.

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новости, таганрог, ракеты, всу, дмитрий песков, следственный комитет, пво