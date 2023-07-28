"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и Зеленскому - 28.07.2023 Украина.ру
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"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и Зеленскому
"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и Зеленскому - 28.07.2023 Украина.ру
"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и Зеленскому
Правительство Дональда Туска ликвидировало множество военных частей Польши, поставив под угрозу безопасность страны в целом. Такое обвинение 27 июля прозвучало от действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его слова и ответ Туска процитировало Польское агентство печати (PAP)
2023-07-28T15:17
2023-07-28T15:49
новости
польша
матеуш моравецкий
туск
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"Правительство Дональда Туска ликвидировало множество воинских частей, поставив под угрозу безопасность Польши. Сегодня они пытаются стереть эти факты из истории, пытаются обмануть поляков. Доказательства на столе. Решение времен Туска о ликвидации части в Оструде. Перестаньте лгать!" - написал действующий премьер-министр Польши. Туск ответил, что именно Моравецкий был его советником во время принятия того самого решения, правда "не был особенно полезным и эффективным". А сейчас, намекнул бывший глава правительства, Моравецкий и вовсе ведет себя как Владимир Зеленский.Многие эксперты уже отметили, что в настоящее время военный вопрос стал для польских политиков, скорее, фактором внутриполитической борьбы, чем реальным пунктом внешней политики.В ход при этом идут не только "оригинальные" украинские политтехнологии, но и военное нагнетание в виде "угрозы Вагнера".Осенью 2023 года в Польше пройдут очередные выборы в парламент. Пока нет даже точной даты, но накал страстей уже бушует.Главные претенденты на победу, идущие "ноздря в ноздрю" - "Право и справедливость" и "Гражданская платформа"."Право и справедливость" правит в Польше с 2015 года. Ее бессменный лидер - Ярослав Качиньский, а также в коалицию входит действующий премьер Матеуш Моравецкий.Несмотря на упор на социальную политику, партия теряет поддержку у населения. По мнению экспертов, это может быть связано с разворотом Варшавы от вопросов благополучия собственных граждан. К слову, за время правления этой политической силы Польшу стали называть одним из самых важных союзников США в Европе, но главной "головной болью" ЕС."Гражданскую платформу" возглавляет старый политический враг "Права и справедливости" - Дональд Туск. Эта партия находились у власти в 2007 - 2015 годах и теперь намерена туда вернуться. При этом с 2014 по 2019 год Туск занимал место председателя Европейского совета.По мнению политологов, его "взгляд внутрь" Европы и собственной страны, естественно, сыграет на руку Туску и против Качиньского и Моравецкого. Поэтому в ход и идут все возможные политические технологии."Польские власти выбрали в качестве мальчика для битья Дональда Туска. На него валят все ошибки, вплоть до пожаров на свалках ядовитого мусора, который чуть ли не сам Туск бережно складывал. По польскому ТВ крутят околодокументальный сериал "Перезагрузка", в котором Туска показывают мягкотелым человечком, устраивающим Москву. Ждем, когда после ракетных бригад Моравецкий займется публичным восстановлением подводного флота", - прокомментировал ситуацию журналист Алексей Туманов.В начале июля Государственный центр исследования общественного мнения Польши провел опрос, за кого граждане страны готовы голосовать.Оказалось, что за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% респондентов, а за "Гражданскую платформу" - 28%.При этом 18% опрошенных еще не определились с выбором, а значит борьба будет жаркой, уверены эксперты."Главная драка Туска и Моравецкого еще впереди", - написал один из пользователей сети.
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новости, польша, матеуш моравецкий, туск
Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, Туск

"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и Зеленскому

15:17 28.07.2023 (обновлено: 15:49 28.07.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Правительство Дональда Туска ликвидировало множество военных частей Польши, поставив под угрозу безопасность страны в целом. Такое обвинение 27 июля прозвучало от действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его слова и ответ Туска процитировало Польское агентство печати (PAP)
"Правительство Дональда Туска ликвидировало множество воинских частей, поставив под угрозу безопасность Польши. Сегодня они пытаются стереть эти факты из истории, пытаются обмануть поляков. Доказательства на столе. Решение времен Туска о ликвидации части в Оструде. Перестаньте лгать!" - написал действующий премьер-министр Польши.
Туск ответил, что именно Моравецкий был его советником во время принятия того самого решения, правда "не был особенно полезным и эффективным". А сейчас, намекнул бывший глава правительства, Моравецкий и вовсе ведет себя как Владимир Зеленский.

"Премьер-министр переоделся в военную форму, футболку цвета хаки, сделал угрожающее лицо и сказал, что мы должны извиниться за то, автором чего, проголосовав за определенный законопроект, был Ярослав Качиньский (Лидер партии "Право и справедливость", в которой работает Моравецкий. - Ред.). Мистер Матеуш не в первый раз ошибается", - сказал Туск.

Многие эксперты уже отметили, что в настоящее время военный вопрос стал для польских политиков, скорее, фактором внутриполитической борьбы, чем реальным пунктом внешней политики.
В ход при этом идут не только "оригинальные" украинские политтехнологии, но и военное нагнетание в виде "угрозы Вагнера".
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Главные претенденты на победу, идущие "ноздря в ноздрю" - "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".
"Право и справедливость" правит в Польше с 2015 года. Ее бессменный лидер - Ярослав Качиньский, а также в коалицию входит действующий премьер Матеуш Моравецкий.
Несмотря на упор на социальную политику, партия теряет поддержку у населения. По мнению экспертов, это может быть связано с разворотом Варшавы от вопросов благополучия собственных граждан. К слову, за время правления этой политической силы Польшу стали называть одним из самых важных союзников США в Европе, но главной "головной болью" ЕС.
"Гражданскую платформу" возглавляет старый политический враг "Права и справедливости" - Дональд Туск. Эта партия находились у власти в 2007 - 2015 годах и теперь намерена туда вернуться. При этом с 2014 по 2019 год Туск занимал место председателя Европейского совета.
По мнению политологов, его "взгляд внутрь" Европы и собственной страны, естественно, сыграет на руку Туску и против Качиньского и Моравецкого. Поэтому в ход и идут все возможные политические технологии.
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В начале июля Государственный центр исследования общественного мнения Польши провел опрос, за кого граждане страны готовы голосовать.
Оказалось, что за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% респондентов, а за "Гражданскую платформу" - 28%.
При этом 18% опрошенных еще не определились с выбором, а значит борьба будет жаркой, уверены эксперты.
"Главная драка Туска и Моравецкого еще впереди", - написал один из пользователей сети.
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