Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов
© Public domain
© Public domain
Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Российские военнослужащие захватили на линии фронта французский танк AMX-10RC.
"Французский тяжёлый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее - практически в идеальном, без повреждений", - сказал Рогов.
Рогов заявил, что танк будет отправлен на изучение специалистам военной промышленности.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.
Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.