Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов - 28.07.2023 Украина.ру
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Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов
Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов - 28.07.2023 Украина.ру
Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов
Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-28T13:41
2023-07-28T13:41
новости
россия
владимир рогов
танк
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Российские военнослужащие захватили на линии фронта французский танк AMX-10RC.Рогов заявил, что танк будет отправлен на изучение специалистам военной промышленности.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
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новости, россия, владимир рогов, танк
Новости, Россия, Владимир Рогов, танк

Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов

13:41 28.07.2023
 
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© Public domain
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Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Российские военнослужащие захватили на линии фронта французский танк AMX-10RC.
"Французский тяжёлый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее - практически в идеальном, без повреждений", - сказал Рогов.
Рогов заявил, что танк будет отправлен на изучение специалистам военной промышленности.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.
Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 10:03
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
 
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