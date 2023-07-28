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Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов

Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов - 28.07.2023 Украина.ру

Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов

Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-28T13:41

2023-07-28T13:41

2023-07-28T13:41

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танк

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Российские военнослужащие захватили на линии фронта французский танк AMX-10RC.Рогов заявил, что танк будет отправлен на изучение специалистам военной промышленности.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.

https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html

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2023

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новости, россия, владимир рогов, танк