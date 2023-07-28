https://ukraina.ru/20230728/1048327099.html
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО - 28.07.2023 Украина.ру
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
Верховная Рада Украины призвала ЮНЕСКО исключить Россию из организации и ее органов. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
2023-07-28T12:11
2023-07-28T12:11
2023-07-28T12:11
юнеско
новости
депутаты
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рада
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"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО. За - 296 (Депутатов. - Ред.)", - написал он.По его словам, Верховная Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и ее органах, отправить на Украину миссию для оценки ущерба объектам Всемирного наследия во Львове и Одессе, а также определить помощь и возможные действия организации для защиты объектов культурного наследия в стране.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она также обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".
https://ukraina.ru/20230726/1048268399.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юнеско, новости, депутаты, россия, рада
ЮНЕСКО, Новости, депутаты, Россия, Рада
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
Верховная Рада Украины призвала ЮНЕСКО исключить Россию из организации и ее органов. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО. За - 296 (Депутатов. - Ред.)", - написал он.
По его словам, Верховная Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и ее органах, отправить на Украину миссию для оценки ущерба объектам Всемирного наследия во Львове и Одессе, а также определить помощь и возможные действия организации для защиты объектов культурного наследия в стране.
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она также обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".