Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО - 28.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230728/1048327099.html
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО - 28.07.2023 Украина.ру
Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
Верховная Рада Украины призвала ЮНЕСКО исключить Россию из организации и ее органов. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
2023-07-28T12:11
2023-07-28T12:11
юнеско
новости
депутаты
россия
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101623/64/1016236422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a213d02cbced8f6a37388c4127a0ca88.jpg
"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО. За - 296 (Депутатов. - Ред.)", - написал он.По его словам, Верховная Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и ее органах, отправить на Украину миссию для оценки ущерба объектам Всемирного наследия во Львове и Одессе, а также определить помощь и возможные действия организации для защиты объектов культурного наследия в стране.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она также обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".
https://ukraina.ru/20230726/1048268399.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101623/64/1016236422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_728f7e8634527f4fdd26d1105be15e61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юнеско, новости, депутаты, россия, рада
ЮНЕСКО, Новости, депутаты, Россия, Рада

Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО

12:11 28.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Верховная Рада Украины призвала ЮНЕСКО исключить Россию из организации и ее органов. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО. За - 296 (Депутатов. - Ред.)", - написал он.
По его словам, Верховная Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и ее органах, отправить на Украину миссию для оценки ущерба объектам Всемирного наследия во Львове и Одессе, а также определить помощь и возможные действия организации для защиты объектов культурного наследия в стране.
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она также обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
26 июля, 13:25
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 июля, сообщили журналисты РИА Новости
 
ЮНЕСКОНовостидепутатыРоссияРада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
12:30Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники"
12:20Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни
12:11Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
12:07Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
11:50Кремль заявил об отказе Украины от любой возможности диалога с РФ
11:41Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму
11:38Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину
11:38Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
11:37За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны
11:35Daily Express назвал возможный союз России, Китая и Северной Кореи серьезным поводом для беспокойства
11:19Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан
11:18Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине
11:16Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
10:48Очередной удар по неоколониализму. О том, зачем России Африка, говорят эксперты
10:26Когда Польша может развязать войну с Россией
10:03ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
10:00Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова
09:58Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох
09:56Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швам
Лента новостейМолния