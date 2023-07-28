https://ukraina.ru/20230728/1048327099.html

Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО

Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО - 28.07.2023 Украина.ру

Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО

Верховная Рада Украины призвала ЮНЕСКО исключить Россию из организации и ее органов. Об этом 28 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк

2023-07-28T12:11

2023-07-28T12:11

2023-07-28T12:11

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"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО. За - 296 (Депутатов. - Ред.)", - написал он.По его словам, Верховная Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации и ее органах, отправить на Украину миссию для оценки ущерба объектам Всемирного наследия во Львове и Одессе, а также определить помощь и возможные действия организации для защиты объектов культурного наследия в стране.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она также обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".

https://ukraina.ru/20230726/1048268399.html

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юнеско, новости, депутаты, россия, рада