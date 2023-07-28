Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму - 28.07.2023 Украина.ру
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Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму
Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму - 28.07.2023 Украина.ру
Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму
Живущую в Литве уроженку Донецка чуть было не выдворили из страны за позицию о российской принадлежности Крыма. Об этом сообщил 27 июля новостной портал "15min"
2023-07-28T11:41
2023-07-28T11:41
крым
украина
новости
литва
зарубежье
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Жительница Донецка Виктория приехала в Литву два года назад. Этой весной она получила уведомление из департамента миграции о том, что ее вид на жительство в Литве не продлен в соответствии со статьей Закона о правовом положении иностранцев (запрещает иностранцу находиться в Литве, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественному порядку).Виктории пришлось заполнить заявление на продление визы. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма в анкете, она написала, что он российский. После этого Управление государственной безопасности отказалось оставлять ее в стране.Женщине пришлось подавать жалобу в Вильнюсский окружной административный суд. В итоге ей разрешили остаться в стране.Недавно сообщалось, что власти Литвы рассылают находящимся в стране россиянам анкеты, на основании которых решают, представляют ли они угрозу национальной безопасности. В письмах Департамент миграции при Министерстве внутренних дел спрашивает, кому принадлежит Крым, и просит изложить свои взгляды на войну в Украине.
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крым, украина, новости, литва, зарубежье
Крым, Украина, Новости, Литва, Зарубежье

Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму

11:41 28.07.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Живущую в Литве уроженку Донецка чуть было не выдворили из страны за позицию о российской принадлежности Крыма. Об этом сообщил 27 июля новостной портал "15min"
Жительница Донецка Виктория приехала в Литву два года назад. Этой весной она получила уведомление из департамента миграции о том, что ее вид на жительство в Литве не продлен в соответствии со статьей Закона о правовом положении иностранцев (запрещает иностранцу находиться в Литве, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественному порядку).
Виктории пришлось заполнить заявление на продление визы. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма в анкете, она написала, что он российский. После этого Управление государственной безопасности отказалось оставлять ее в стране.
Женщине пришлось подавать жалобу в Вильнюсский окружной административный суд. В итоге ей разрешили остаться в стране.
Недавно сообщалось, что власти Литвы рассылают находящимся в стране россиянам анкеты, на основании которых решают, представляют ли они угрозу национальной безопасности. В письмах Департамент миграции при Министерстве внутренних дел спрашивает, кому принадлежит Крым, и просит изложить свои взгляды на войну в Украине.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 11:51
Президенту Болгарии снова пришлось объяснять Госдепу, чей КрымВ Госдепартаменте США одобряют новое заявление президента Болгарии Румена Радева, в котором он разъяснил свои высказывания по поводу принадлежности Крыма, заявил 22 ноября глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс
 
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