https://ukraina.ru/20230728/1048326115.html

Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму

Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму - 28.07.2023 Украина.ру

Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму

Живущую в Литве уроженку Донецка чуть было не выдворили из страны за позицию о российской принадлежности Крыма. Об этом сообщил 27 июля новостной портал "15min"

2023-07-28T11:41

2023-07-28T11:41

2023-07-28T11:41

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Жительница Донецка Виктория приехала в Литву два года назад. Этой весной она получила уведомление из департамента миграции о том, что ее вид на жительство в Литве не продлен в соответствии со статьей Закона о правовом положении иностранцев (запрещает иностранцу находиться в Литве, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественному порядку).Виктории пришлось заполнить заявление на продление визы. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма в анкете, она написала, что он российский. После этого Управление государственной безопасности отказалось оставлять ее в стране.Женщине пришлось подавать жалобу в Вильнюсский окружной административный суд. В итоге ей разрешили остаться в стране.Недавно сообщалось, что власти Литвы рассылают находящимся в стране россиянам анкеты, на основании которых решают, представляют ли они угрозу национальной безопасности. В письмах Департамент миграции при Министерстве внутренних дел спрашивает, кому принадлежит Крым, и просит изложить свои взгляды на войну в Украине.

https://ukraina.ru/20211123/1032719120.html

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крым, украина, новости, литва, зарубежье