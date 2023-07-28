https://ukraina.ru/20230728/1048324411.html

Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине

Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине - 28.07.2023 Украина.ру

Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине

США и Италия планируют выделять Украине военную и другие разновидности помощи так долго, сколько это будет необходимо. Об этом говорится в распространенном 27 июля совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони

2023-07-28T11:18

2023-07-28T11:18

2023-07-28T11:18

зерновая сделка

новости

украина

зарубежье

сша

италия

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"США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине столько, сколько потребуется, с фокусом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении по итогам переговоров.Помимо этого, лидеры двух стран согласились с необходимостью устранить глобальные последствия украинского конфликта, в том числе в контексте энергетической и продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ukraina.ru/20230727/1048308439.html

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зерновая сделка, новости, украина, зарубежье, сша, италия