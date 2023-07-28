Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
США и Италия планируют выделять Украине военную и другие разновидности помощи так долго, сколько это будет необходимо. Об этом говорится в распространенном 27 июля совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони
"США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине столько, сколько потребуется, с фокусом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении по итогам переговоров.
Помимо этого, лидеры двух стран согласились с необходимостью устранить глобальные последствия украинского конфликта, в том числе в контексте энергетической и продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран.
"Президент и премьер-министр подтвердили важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море и осудили односторонний выход РФ из Черноморской инициативы, которая сыграла важную роль в снижении мировых цен на продовольствие", - отмечается в заявлении.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Вчера, 16:02Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробностиПользуясь действием зерновой сделки киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника