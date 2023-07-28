Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан

Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев После выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности"