Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.
Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.
"Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном", - сказал Орбан.
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