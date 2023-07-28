Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан - 28.07.2023 Украина.ру
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Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан
Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан - 28.07.2023 Украина.ру
Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан
Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-28T11:19
2023-07-28T11:19
новости
венгрия
зарубежье
украина
запад
суверенитет
деньги
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Существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер."Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном", - сказал Орбан.
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новости, венгрия, зарубежье, украина, запад, суверенитет, деньги
Новости, Венгрия, Зарубежье, Украина, Запад, суверенитет, деньги

Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан

11:19 28.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Украина не суверенна, так как не может себя обеспечивать. Только деньги Запада поддерживают её в дееспособном состоянии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - заявил Орбан.
Для ведения боевых действий „нужны три вещи: деньги, деньги и деньги“, а с развитием вооружения военные расходы выросли ещё больше, отметил венгерский лидер.
"Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном", - сказал Орбан.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
04:35
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриевПосле выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности"
 
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