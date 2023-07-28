Украинские войска всю ночь утюжили Донецк "натовскими" снарядами - 28.07.2023 Украина.ру
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Украинские войска всю ночь утюжили Донецк "натовскими" снарядами
Украинские войска всю ночь утюжили Донецк "натовскими" снарядами - 28.07.2023 Украина.ру
Украинские войска всю ночь утюжили Донецк "натовскими" снарядами
Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк и другие районы ДНР снарядами натовского калибра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-07-28T09:55
2023-07-28T09:55
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Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по Донецкой Народной Республике, в частности снарядами калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО.Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины опубликовал информацию об обстрелах со стороны ВСУ:В 05:30 ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватый район, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Снаряды калибром 155 миллиметров применяются странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, из которых ВСУ активно ведут обстрел городов ДНР и ЛНР.Запад также поставил Киеву немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые используют снаряды такого калибра
https://ukraina.ru/20230725/1048257833.html
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новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, лнр, гаубицы, снаряды, всу, обстрелы, нато
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, гаубицы, снаряды, ВСУ, обстрелы, НАТО

Украинские войска всю ночь утюжили Донецк "натовскими" снарядами

09:55 28.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк и другие районы ДНР снарядами натовского калибра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по Донецкой Народной Республике, в частности снарядами калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО.
Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины опубликовал информацию об обстрелах со стороны ВСУ:
  • 02.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;
  • 03.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;
  • 04.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;
  • 04.25 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;
  • 05.10 – населнный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра;
  • 05.20 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;
  • 05.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
В 05:30 ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватый район, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Снаряды калибром 155 миллиметров применяются странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, из которых ВСУ активно ведут обстрел городов ДНР и ЛНР.
Запад также поставил Киеву немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые используют снаряды такого калибра
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