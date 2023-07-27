https://ukraina.ru/20230727/1048297951.html

Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"

Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора" - 27.07.2023 Украина.ру

Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"

Издание Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора", инициированном председателем ЛДПР Леонидом Слуцким

2023-07-27T12:41

2023-07-27T12:41

2023-07-27T13:18

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Ведущие военкоры покажут молодым людям работу журналиста изнутри, раскроют важность работы с информацией, научат выявлять фейки и научат оперировать фактами.В школу приглашают молодежь в возрасте от 16 до 35 лет - школьников старших классов, студентов и уже работающих молодых журналистов. Занятия бесплатные.Своим опытом поделятся военный корреспондент ВГТРК Борис Максудов, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач и другие военные корреспонденты и журналисты.Всего запланировано 10 встреч с начала августа. Самых активных пригласят принять участие в очном интенсиве в Москве, который пройдет в начале сентября.Регистрация в проекте продлится до 31 июля включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://ldpr.ru/militarycor

https://ukraina.ru/20230709/1047903493.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, военкор, школа, семинары