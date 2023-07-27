Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора" - 27.07.2023 Украина.ру
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Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"
Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора" - 27.07.2023 Украина.ру
Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"
Издание Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора", инициированном председателем ЛДПР Леонидом Слуцким
2023-07-27T12:41
2023-07-27T13:18
новости
сво
военкор
школа
семинары
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Ведущие военкоры покажут молодым людям работу журналиста изнутри, раскроют важность работы с информацией, научат выявлять фейки и научат оперировать фактами.В школу приглашают молодежь в возрасте от 16 до 35 лет - школьников старших классов, студентов и уже работающих молодых журналистов. Занятия бесплатные.Своим опытом поделятся военный корреспондент ВГТРК Борис Максудов, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач и другие военные корреспонденты и журналисты.Всего запланировано 10 встреч с начала августа. Самых активных пригласят принять участие в очном интенсиве в Москве, который пройдет в начале сентября.Регистрация в проекте продлится до 31 июля включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://ldpr.ru/militarycor
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новости, сво, военкор, школа, семинары
Новости, СВО, военкор, Школа, семинары

Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"

12:41 27.07.2023 (обновлено: 13:18 27.07.2023)
 
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Издание Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора", инициированном председателем ЛДПР Леонидом Слуцким
Ведущие военкоры покажут молодым людям работу журналиста изнутри, раскроют важность работы с информацией, научат выявлять фейки и научат оперировать фактами.
В школу приглашают молодежь в возрасте от 16 до 35 лет - школьников старших классов, студентов и уже работающих молодых журналистов. Занятия бесплатные.
Своим опытом поделятся военный корреспондент ВГТРК Борис Максудов, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач и другие военные корреспонденты и журналисты.
Всего запланировано 10 встреч с начала августа. Самых активных пригласят принять участие в очном интенсиве в Москве, который пройдет в начале сентября.
Регистрация в проекте продлится до 31 июля включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://ldpr.ru/militarycor
Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом Слуцким - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 15:49
Информационная война, проблемы армии и гумпомощь: о чем военкоры говорили с Леонидом СлуцкимЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий организовал встречу с работающими в зоне спецоперации журналистами и блогерами.
 
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